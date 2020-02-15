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15 лютого • оновлено в 03:22
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ФК "Челсі" першим у світі буде враховувати критичні дні у жінок

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Лондонський "Челсі" став першим жіночим футбольним клубом у світі, який підлаштував тренувальну програму під менструальні цикли футболісток.

У лондонському клубі вдалися до новаторської ініціативи, намагаючись підвищити рівень виступів і скоротити кількість травм. Як повідомляє The Telegraph, автором ініціативи виступила головний тренер команди Емма Хейс.

Жіноча команда "Челсі"

Жіноча команда "Челсі"

ФК "Челсі"

Включення менструального циклу в режими тренувань і харчування може допомогти контролювати коливання ваги, яке часто впливає на спортсменок під час певних фаз їхніх циклів.

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Нова система також допоможе зменшити сприйнятливість до травм м'яких тканин, наприклад, до пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, що пов'язано з менструацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадська футболістка венесуельського походження Соня О'Ніл, яка перейшла до складу шотландського "Рейнджерс" цієї зими, розбурхала мережу своїми пишними формами.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Челсі
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