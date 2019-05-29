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Фінал Ліги Європи: чому Динамо залежить від результату матчу Челсі — Арсенал

2.8тЧитати матеріал російською

Вболівальникам і футболістам київського "Динамо" є сенс підтримати лондонський "Челсі" у фіналі Ліги Європи.

Про це заявив відомий український журналіст, заступник головного редактора журналу "Футбол" Андрій Шахов. Він звернув увагу, що в разі перемоги "синіх" у битві з "Арсеналом" у динамівців підвищаться шанси на вихід до Ліги чемпіонів.

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Фінал Ліги Європи: названо фаворита матчу Челсі — Арсенал

"Якщо виграє "Челсі", "Ліон" напряму заходить у Лігу чемпіонів. Якщо виграє "Арсенал", "Ліон" залишається в кваліфікації Ліги чемпіонів, і шанси на те, що переможець пари з "Ліоном" потрапить в останній кваліфікації на "Динамо" (якщо воно туди проходить), становлять рівно 50%. Це дуже великий відсоток, щоб до нього ставитися поблажливо. Якщо ж "Ліон" проходить у ЛЧ напряму, то ці 50% переходять чудово нам знайомому "Олімпіакосу". Відчуйте різницю", – пояснив Шахов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, що фінал Ліги Європи "Челсі" – "Арсенал" відбудеться у середу, 29 травня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лондонський "Арсенал" виступив із заявою щодо участі в матчі з "Арсеналом" рекордсмена донецького "Шахтаря" Генріха Мхітаряна.

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Тема
Ліга Європи
Теги
ФК ЧелсіФК Арсенал ЛондонФК Динамо Київ
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Полякова Юля
Полякова Юля
Cпасибо тeм, кто пoкaзал мне этот чудо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁dkqn9qx Проcтo пройдя oпрoc пoлучила пoчти пoлугодовyю зарплатy)) Пoльзyйтeсь, пoка есть вoзмoжнocть=)
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