Фінал Ліги чемпіонів в Києві: все про мегаподію

В останні дні до фіналуЛіги Чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський", в столиці пройде маса спортивних заходів.

НСК "Олімпійський"

Щороку в місті, яке приймає фінал престижного європейського клубного турніру, проводиться спеціальний футбольний турнір легенд спорту - "Фестиваль Чемпіонів".

Де зустріти легенд футболу?

У п'ятницю, 25 травня, на спеціально встановленому міні-футбольному полі на Хрещатику (в районі ЦУМу) зіграють чотири команди - "Легенди" Реалу", "Легенди "Ліверпуля", команда "Легенди УЄФА" і команда "Шевченко і друзі". В останній тренерами будуть мер Києва Віталій Кличко і його брат Володимир Кличко.

Футболісти зіграють чотири матчі по 30 хвилин кожен: два півфінали, фінал і гру за третє місце, в перервах між якими відбудеться автограф-сесія.

Місце проведення "Фестивалю чемпіонів" UNIAN

Розклад матчів "Фестивалю чемпіонів":

16: 00-16: 30 Перший півфінал;

16: 45-17: 15 Другий півфінал;

17: 30-18: 00 Матч за третє місце;

18: 15-18: 45 Фінал.

Трансляцію цього турніру покажуть на екрані на Хрещатику, але трансляції самого фіналу Ліги Чемпіонів там не буде.

Вхід на "Фестиваль Чемпіонів" безкоштовний. При собі бажано мати паспорт.

Склад команд "Фестивалю Чемпіонів":

"Легенди" Реалу": Єжи Дудек, Сальгадо, Альваро Арбелоа, Роберто Карлос, Луїш Фігу, Крістіан Карамбе, Макелеле, Камбьяссо, Міятович, Давор Шукер.

"Легенди" Ліверпуля": Девід Джеймс, Володимир Шміцер, Патрік Бергер, Макманаман, Джейсон Макейтір, Луїс Гарсія, Роббі Фаулер.

"Шевченко і друзі": Олександр Шовковський, Ія Андрущак, Кларенс Зеєдорф, Сергій Ребров, Андрій Шевченко, Біллі Вінгрув, Джеремі Лінч.

"Легенди Ліги чемпіонів УЄФА": Вітор Баїя, Жозе Босінгва, Марсель Десаї, Алекс Скотт, Деку, Мендьєта, Селія Шашіч, Хенрік Ларссон.

Фото з трофеями і футбол бездомних

Вранці 24 травня на Хрещатик привезуть головні трофеї змагань - Кубок Ліги чемпіонів УЄФА і Кубок чемпіонів серед жінок.

Кубок Ліги чемпіонів УЄФА

Сфотографуватися з першим можна буде до 26 числа включно. Другий вже ввечері буде недоступний - жіночий фінал пройде саме 24 травня на стадіоні "Динамо" Валерія Лобановського. Початок матчу о 19.00.

В цей же день, 24 числа, відбудеться матч серед бездомних в рамках кампанії УЄФА.

Місця для фанів

На фінал до столиці України очікується приїзд близько 100 тисяч іноземних уболівальників, 20 тисяч з яких прилетять в день матчу.

Парк ім. Тараса Шевченка Місце збору фанатів "Ліверпуля"

Місцем зосередження уболівальників "вершкових" буде площа біля станції метро "Палац Україна". Фани "Ліверпуля" будуть збиратися в парку Шевченка. Там будуть обладнані зони відпочинку і саме з цих місць вболівальники пройдуть до "Олімпійського".

Обмежений рух

У день матчу територію навколо стадіону перекриють в радіусі 1,5 кілометра.

До слова, вулиця Володимирська, бульвар Лесі Українки, вулиці Євгена Коновальця, Богдана Хмельницького і Хрещатик вже перекриті з 12 травня. Периметр, окреслений по цих вулицях, буде пішохідним. Обмеження діятимуть з 20:00 25 травня до 6:00 27 травня.

Мешканці, чиї будинки розташовані в транспортному периметрі до свого житла зможуть під'їхати з паспортом.

Припаркуватися поруч зі стадіоном не вийде.

Станція метро "Олімпійська" 26 травня закриється о 18:00. Але робота громадського транспорту в ніч на 27 травня буде продовжена на три години.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Ліверпулем" відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський". Початок матчу о 21:45. Пряму ТБ-трансляцію забезпечують канали "Україна" і "Футбол 1".

Час початку трансляцій по всьому світу UEFA

У Києві на великому екрані гру можна буде подивитися тільки в одному місці - в фан-зоні на Контрактовій площі.