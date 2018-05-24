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Фінал Ліги чемпіонів в Києві відвідає особливий гість

3.8тЧитати новину російською

Король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну, щоб підтримати свій улюблений футбольний клуб "Реал" на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА в Києві.

"Хуан Карлос вирушить до Києва, щоб відвідати фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2018, в якому зіграє "Реал Мадрид" і "Ліверпуль", - йдеться в повідомленні на сайті королівської родини Іспанії.

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Нагадаємо, що Фінал Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський", можна буде подивитися на великому екрані в київській фан-зоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна не має наміру пускати на фінал Ліги чемпіонів представників російських ЗМІ.

Нагадаємо, що після того, як київські готелі на фінал Ліги чемпіонів різко підняли ціни, на допомогу британським фанатам прийшли прості мешканці нашого міста.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Тема
фінал Ліги чемпіонів
Місце
УкраїнаКиїв
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