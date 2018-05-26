Фінал ЛЧ в Києві: у скільки сьогодні футбол

Фінал Ліги чемпіонів 2018 року, який сьогодні пройде в Києві, і в якому зустрінуться Реал і Ліверпуль, транслюватиме ряд телеканалів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з повним списком.
Отже, у скільки сьогодні фінал Ліги чемпіонів
Поєдинок стартує ввечері в суботу, 26 травня, о 21:45.
Які канали транслюють Лігу чемпіонів
Матч Реал і Ліверпуль транслюватиме у звичайній і HD-якості українські телеканали "Україна" та "Футбол 1".
Також трансляцію можна буде дивитися по російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", по Viasat Sport Baltics і по "Білорусь 5".
OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.
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