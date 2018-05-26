Фінал ЛЧ в Києві: у скільки сьогодні футбол

Фінал Ліги чемпіонів 2018 року, який сьогодні пройде в Києві, і в якому зустрінуться Реал і Ліверпуль, транслюватиме ряд телеканалів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з повним списком.

Отже, у скільки сьогодні фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок стартує ввечері в суботу, 26 травня, о 21:45.

Які канали транслюють Лігу чемпіонів

Матч Реал і Ліверпуль транслюватиме у звичайній і HD-якості українські телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Також трансляцію можна буде дивитися по російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", по Viasat Sport Baltics і по "Білорусь 5".

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.