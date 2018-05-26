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Фінал ЛЧ в Києві: у скільки сьогодні футбол

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Фінал Ліги чемпіонів 2018 року, який сьогодні пройде в Києві, і в якому зустрінуться Реал і Ліверпуль, транслюватиме ряд телеканалів. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з повним списком.

Отже, у скільки сьогодні фінал Ліги чемпіонів

Поєдинок стартує ввечері в суботу, 26 травня, о 21:45.

Які канали транслюють Лігу чемпіонів

Матч Реал і Ліверпуль транслюватиме у звичайній і HD-якості українські телеканали "Україна" та "Футбол 1".

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Також трансляцію можна буде дивитися по російських каналах "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1", по Viasat Sport Baltics і по "Білорусь 5".

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонівРеал - Ліверпуль
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Реал МадридФК Ліверпуль
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