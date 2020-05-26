Фінал Кубка України з футболу відбудеться у Львові 8 липня, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (колишня ФФУ).

Спочатку вирішальний поєдинок планували провести в Тернополі, проте через непросту ситуацію з коронавірусом в цьому місті, фінал перенесли до Львова.

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"Виконком УАФ прийняв рішення провести фінальний матч Кубка України з футболу 8 липня 2020 у Львові на стадіоні "Арена Львів" з дотриманням вимог, що містяться в листі Міністерства охорони здоров'я України № 26-04 / 14625 / 2-20 від 26.05.2020 із загальною кількістю учасників до 200 чоловік, за умови дотримання рекомендацій по організації протиепідемічних заходів, встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря України № 27 від 26.05.2020", – йдеться в повідомленні.

Півфінали Кубка України будуть складатися з одного матчу, і пройдуть 17 ( "Минай" - "Динамо") і 24 червня ( "Маріуполь" - "Ворскла") на двох стадіонах, де буде діяти ВАР: в Ужгороді та Маріуполі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу офіційно підтвердила, що чемпіонат України з футболу в Прем'єр-лізі відновиться 30 травня.

Крім того, стало відомо, коли і де буде зіграний матч "Шахтар" - "Динамо".

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