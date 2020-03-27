ФІФА закликала футболістів піти на серйозні поступки через коронавірус

Керівники ФІФА провели відеоконференцію з представниками клубів і гравців, на якій обговорювалося, на які заходи потрібно піти, щоб впоратися з кризою, викликаною коронавірусом.

Як повідомляє інформагентство Marca, найбільш радикальним кроком стало рішення звернутися до футболістів з проханням скоротити їхні зарплати на 50%, оскільки поширення захворювання паралізувало весь футбольний світ. Англійська Прем'єр-ліга вже ввела ці заходи.

ФІФА NewsOne

Відзначається, що як тільки ситуація нормалізується, гравці почнуть отримувати суми, прописані у них у контрактах, але з оглядом на те, що відбувається в суспільстві та спорті. Всі угоди з футболістами і тренерами, які закінчуються цього літа, будуть продовжені до фактичного завершення сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки втратять команди з топ-ліг через коронавірус.

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