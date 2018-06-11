ФІФА принизила збірну Росії перед ЧС-2018

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на своєму офіційному сайті опублікувала рейтинг груп чемпіонату світу 2018 року. При цьому господарі турніру росіяни потрапили в принизливе становище, ставши гіршою командою мундіалю.

Найслабшою четвіркою визнана група А, в якій зіграють збірна Росії (70-е місце в рейтингу ФІФА), Саудівської Аравії, Єгипту та Уругваю.

Найскладнішим квартетом в головній футбольній організації визначили групу Е, де зібрані національні команди Бразилії, Швейцарії, Коста-Ріки і Сербії.

Нагадаємо, ЧС-2018 пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії на 12 стадіонах. У матчі відкриття першості зіграють збірна Росії і Саудівської Аравії. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

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