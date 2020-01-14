ФІФА поставила крапку в трансфері Ярмоленка в Німеччину

Палата по вирішенню суперечок ФІФА підтвердила правомірність позиції "Динамо" (Київ) в суперечці проти СДЮШОР "Юність" по трансферу Андрія Ярмоленка.

Відповідне рішення було відправлено сторонам 9 січня цього року, повідомляє офіційний сайт киян.

Раніше "Юність" подала позов проти "Динамо", щоб київський клуб заплатив школі, яка виховала футболіста, 286,5 тисяч євро в якості платежу солідарності за трансфер Ярмоленка в "Боруссію". Кияни перерахували СДЮШОР 150 тис. В січні 2018-го, але "Юність" відмовлялася визнавати цей платіж, вимагаючи 286,5 тисяч. За словами "Динамо", керівництво "Юності" навмисне відмовлялося від отримання суми, що залишилася.

Андрій Ярмоленко

"В результаті Палата по вирішенню суперечок ФІФА погодилася з позицією ФК "Динамо" і прийняла рішення – зобов'язати ФК "Боруссія" Дортмунд (як клуб, який відповідно до регламенту повинен був сплатити ці кошти) перерахувати на користь СДЮШОР "Юність" 136 500 євро", – написали в прес-релізі "Динамо".

За словами представників клубу, "Боруссія" виплатить ці кошти, а "Динамо" їх відшкодує.

"При цьому ФК "Динамо" і ФК "Боруссія" Дортмунд домовилися, що ці кошти будуть оплачені німецькою стороною, а ФК "Динамо" їх невідкладно компенсує клубу "Боруссія" Дортмунд", – заявили в "Динамо".

Кияни також повідомляють, що конфлікт виник внаслідок плутанини з документами, які готувалися УАФ.

Андрій Ярмоленко перейшов з "Динамо" в "Боруссію" Д за 25 млн євро і провів у цій команді один сезон, після чого перебрався в англійський "Вест Хем" за 20 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент Ярмоленка Вадим Шаблій спростував чутки, що з'явилися в ЗМІ, про те, що його підопічний знову змінить клуб цієї зими.

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