ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: де Україна

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) в четвер, 19 грудня, представила оновлений рейтинг кращих національних збірних планети.

Українська команда як і раніше займає 24-у сходинку з 1537 очками. У топ-50 відбулась лише одна зміна - збірна Південної Кореї піднялася з 41-го місця на 40-е.

Продовжують утримувати першість бельгійці. Друга - збірна Франції, яка випередила Бразилію.

№ команда очки +/- Конфедерація Місце конф. 1 Бельгія 1 765 0 УЄФА 1 2 Франція 1 733 0 УЄФА 2 3 Бразилія 1 712 0 КОНМЕБОЛ 1 4 Англія 1 661 0 УЄФА 3 5 Уругвай 1 645 0 КОНМЕБОЛ 2 6 Хорватія 1 642 0 УЄФА 4 7 Португалія 1 639 0 УЄФА 5 8 Іспанія 1 636 0 УЄФА 6 9 Аргентина 1 623 0 КОНМЕБОЛ 3 10 Колумбія 1 622 0 КОНМЕБОЛ 4 11 Мексика 1 621 0 КОНКАКАФ 1 12 Швейцарія 1 608 0 УЄФА 7 13 Італія 1 607 0 УЄФА 8 14 Нідерланди 1 604 0 УЄФА 9 15 Німеччина 1 602 0 УЄФА 10 16 Данія 1 598 0 УЄФА 11 17 Швеція 1 579 0 УЄФА 12 17 Чилі 1 579 0 КОНМЕБОЛ 4 19 Польща 1 559 0 УЄФА 13 20 Сенегал 1 555 0 КАФ 1 21 Перу 1 544 0 КОНМЕБОЛ 6 22 США 1 540 0 КОНКАКАФ 2 22 Уельс 1 540 0 УЄФА 13 24 Україна 1 537 0 УЄФА 15 25 Венесуела 1 517 0 КОНМЕБОЛ 7 26 Австрія 1 507 0 УЄФА 16 27 Туніс 1 506 0 КАФ 2 28 Японія 1 503 3 АФК 1 29 Туреччина 1 494 0 УЄФА 17 29 Сербія 1 494 0 УЄФА 17 31 Нігерія 1 493 0 КАФ 3 32 Словаччина 1 490 0 УЄФА 19 33 Іран 1 489 0 АФК 2 34 Ірландія 1 486 0 УЄФА 20 35 Алжир 1 482 0 КАФ 4 36 Північна Ірландія 1 476 0 УЄФА 21 37 Румунія 1 475 0 УЄФА 22 38 Росія 1 470 0 УЄФА 23 39 Ісландія 1 464 0 УЄФА 24 40 Парагвай 1 461 0 КОНМЕБОЛ 7 40 1 Південна Корея 1 461 2 АФК 3 42 Австралія 1 457 0 АФК 4 43 Марокко 1 456 0 КАФ 5 44 Норвегія 1 451 0 УЄФА 25 45 Чехія 1 446 0 УЄФА 26 46 Коста-Ріка 1 442 0 КОНКАКАФ 3 47 Гана 1 439 0 КАФ 6 48 Ямайка 1 437 0 КОНКАКАФ 4 49 Боснія і Герцеговина 1 430 0 УЄФА 27 50 Шотландія 1 422 0 УЄФА 28

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в листопаді опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу національних збірних за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, що підопічні Андрія Шевченка вийшли на Євро-2020. Вже стали відомі суперники наших футболістів у фінальному турнірі, який пройде з 12 червня по 12 липня.

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