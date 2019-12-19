ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: де Україна

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) в четвер, 19 грудня, представила оновлений рейтинг кращих національних збірних планети.
Українська команда як і раніше займає 24-у сходинку з 1537 очками. У топ-50 відбулась лише одна зміна - збірна Південної Кореї піднялася з 41-го місця на 40-е.
Продовжують утримувати першість бельгійці. Друга - збірна Франції, яка випередила Бразилію.
|№
|команда
|очки
|+/-
|Конфедерація
|Місце конф.
|1
|Бельгія
|1 765
|0
|УЄФА
|1
|2
|Франція
|1 733
|0
|УЄФА
|2
|3
|Бразилія
|1 712
|0
|КОНМЕБОЛ
|1
|4
|Англія
|1 661
|0
|УЄФА
|3
|5
|Уругвай
|1 645
|0
|КОНМЕБОЛ
|2
|6
|Хорватія
|1 642
|0
|УЄФА
|4
|7
|Португалія
|1 639
|0
|УЄФА
|5
|8
|Іспанія
|1 636
|0
|УЄФА
|6
|9
|Аргентина
|1 623
|0
|КОНМЕБОЛ
|3
|10
|Колумбія
|1 622
|0
|КОНМЕБОЛ
|4
|11
|Мексика
|1 621
|0
|КОНКАКАФ
|1
|12
|Швейцарія
|1 608
|0
|УЄФА
|7
|13
|Італія
|1 607
|0
|УЄФА
|8
|14
|Нідерланди
|1 604
|0
|УЄФА
|9
|15
|Німеччина
|1 602
|0
|УЄФА
|10
|16
|Данія
|1 598
|0
|УЄФА
|11
|17
|Швеція
|1 579
|0
|УЄФА
|12
|17
|Чилі
|1 579
|0
|КОНМЕБОЛ
|4
|19
|Польща
|1 559
|0
|УЄФА
|13
|20
|Сенегал
|1 555
|0
|КАФ
|1
|21
|Перу
|1 544
|0
|КОНМЕБОЛ
|6
|22
|США
|1 540
|0
|КОНКАКАФ
|2
|22
|Уельс
|1 540
|0
|УЄФА
|13
|24
|Україна
|1 537
|0
|УЄФА
|15
|25
|Венесуела
|1 517
|0
|КОНМЕБОЛ
|7
|26
|Австрія
|1 507
|0
|УЄФА
|16
|27
|Туніс
|1 506
|0
|КАФ
|2
|28
|Японія
|1 503
|3
|АФК
|1
|29
|Туреччина
|1 494
|0
|УЄФА
|17
|29
|Сербія
|1 494
|0
|УЄФА
|17
|31
|Нігерія
|1 493
|0
|КАФ
|3
|32
|Словаччина
|1 490
|0
|УЄФА
|19
|33
|Іран
|1 489
|0
|АФК
|2
|34
|Ірландія
|1 486
|0
|УЄФА
|20
|35
|Алжир
|1 482
|0
|КАФ
|4
|36
|Північна Ірландія
|1 476
|0
|УЄФА
|21
|37
|Румунія
|1 475
|0
|УЄФА
|22
|38
|Росія
|1 470
|0
|УЄФА
|23
|39
|Ісландія
|1 464
|0
|УЄФА
|24
|40
|Парагвай
|1 461
|0
|КОНМЕБОЛ
|7
|40
|1
|Південна Корея
|1 461
|2
|АФК
|3
|42
|Австралія
|1 457
|0
|АФК
|4
|43
|Марокко
|1 456
|0
|КАФ
|5
|44
|Норвегія
|1 451
|0
|УЄФА
|25
|45
|Чехія
|1 446
|0
|УЄФА
|26
|46
|Коста-Ріка
|1 442
|0
|КОНКАКАФ
|3
|47
|Гана
|1 439
|0
|КАФ
|6
|48
|Ямайка
|1 437
|0
|КОНКАКАФ
|4
|49
|Боснія і Герцеговина
|1 430
|0
|УЄФА
|27
|50
|Шотландія
|1 422
|0
|УЄФА
|28
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в листопаді опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу національних збірних за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Нагадаємо, що підопічні Андрія Шевченка вийшли на Євро-2020. Вже стали відомі суперники наших футболістів у фінальному турнірі, який пройде з 12 червня по 12 липня.
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