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19 грудня • оновлено в 20:47
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ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: де Україна

ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: де Україна
"Синьо-жовті" продовжують входити в топ-25
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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) в четвер, 19 грудня, представила оновлений рейтинг кращих національних збірних планети.

Українська команда як і раніше займає 24-у сходинку з 1537 очками. У топ-50 відбулась лише одна зміна - збірна Південної Кореї піднялася з 41-го місця на 40-е.

Продовжують утримувати першість бельгійці. Друга - збірна Франції, яка випередила Бразилію.

команда очки +/- Конфедерація Місце конф.
1 Бельгия Бельгія 1 765 0 УЄФА 1
2 Франция Франція 1 733 0 УЄФА 2
3 Бразилия Бразилія 1 712 0 КОНМЕБОЛ 1
4 Англия Англія 1 661 0 УЄФА 3
5 Уругвай Уругвай 1 645 0 КОНМЕБОЛ 2
6 Хорватия Хорватія 1 642 0 УЄФА 4
7 Португалия Португалія 1 639 0 УЄФА 5
8 Испания Іспанія 1 636 0 УЄФА 6
9 Аргентина Аргентина 1 623 0 КОНМЕБОЛ 3
10 Колумбия Колумбія 1 622 0 КОНМЕБОЛ 4
11 Мексика Мексика 1 621 0 КОНКАКАФ 1
12 Швейцария Швейцарія 1 608 0 УЄФА 7
13 Италия Італія 1 607 0 УЄФА 8
14 Нидерланды Нідерланди 1 604 0 УЄФА 9
15 Германия Німеччина 1 602 0 УЄФА 10
16 Дания Данія 1 598 0 УЄФА 11
17 Швеция Швеція 1 579 0 УЄФА 12
17 Чили Чилі 1 579 0 КОНМЕБОЛ 4
19 Польша Польща 1 559 0 УЄФА 13
20 Сенегал Сенегал 1 555 0 КАФ 1
21 Перу Перу 1 544 0 КОНМЕБОЛ 6
22 США США 1 540 0 КОНКАКАФ 2
22 Уэльс Уельс 1 540 0 УЄФА 13
24 Украина Україна 1 537 0 УЄФА 15
25 Венесуэла Венесуела 1 517 0 КОНМЕБОЛ 7
26 Австрия Австрія 1 507 0 УЄФА 16
27 Тунис Туніс 1 506 0 КАФ 2
28 Япония Японія 1 503 3 АФК 1
29 Турция Туреччина 1 494 0 УЄФА 17
29 Сербия Сербія 1 494 0 УЄФА 17
31 Нигерия Нігерія 1 493 0 КАФ 3
32 Словакия Словаччина 1 490 0 УЄФА 19
33 Иран Іран 1 489 0 АФК 2
34 Ирландия Ірландія 1 486 0 УЄФА 20
35 Алжир Алжир 1 482 0 КАФ 4
36 Северная Ирландия Північна Ірландія 1 476 0 УЄФА 21
37 Румыния Румунія 1 475 0 УЄФА 22
38 Россия Росія 1 470 0 УЄФА 23
39 Исландия Ісландія 1 464 0 УЄФА 24
40 Парагвай Парагвай 1 461 0 КОНМЕБОЛ 7
40 1 Южная Корея Південна Корея 1 461 2 АФК 3
42 Австралия Австралія 1 457 0 АФК 4
43 Марокко Марокко 1 456 0 КАФ 5
44 Норвегия Норвегія 1 451 0 УЄФА 25
45 Чехия Чехія 1 446 0 УЄФА 26
46 Коста-Рика Коста-Ріка 1 442 0 КОНКАКАФ 3
47 Гана Гана 1 439 0 КАФ 6
48 Ямайка Ямайка 1 437 0 КОНКАКАФ 4
49 Босния и Герцеговина Боснія і Герцеговина 1 430 0 УЄФА 27
50 Шотландия Шотландія 1 422 0 УЄФА 28

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в листопаді опустилася на дві позиції в оновленому рейтингу національних збірних за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Нагадаємо, що підопічні Андрія Шевченка вийшли на Євро-2020. Вже стали відомі суперники наших футболістів у фінальному турнірі, який пройде з 12 червня по 12 липня.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Теги
Збірна України з футболу ФІФА
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Рейтинг реально какой-то левый или я вообще в футболе не чего не понимаю! Что делает Бельгия на 1 месте или даже на 12 Швейцария, а Нидерланды и Германия на 14 и 15 месте?
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семенов Александр
семенов Александр
Иран однозначно выше России, офигенный рейтинг!!!
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