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31 грудня • оновлено в 12:43
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ФІФА готує революцію у правилах футболу

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може змінити правила визначення офсайдів через невдоволення, яке висловлюють багато тренерів і гравців після введення технології VAR.

Як повідомляє Спорт Експрес, керівники ФІФА обговорюють можливість введення невеликої похибки при визначенні положення "поза грою". Офсайд буде фіксуватися тільки в тому випадку, якщо між нападником однієї команди та захисником іншої буде "очевидний просвіт". Інші деталі цього нововведення поки невідомі.

ФІФА

ФІФА

Міжнародний антикорупційний портал

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Варто зазначити, що для реалізації цього задуму ФІФА повинна звернутися до Міжнародної ради футбольних асоціацій (ІФАБ), яка є регулятором у сфері футбольних правил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Реала" Флорентіно Перес хоче здійснити революцію в європейському клубному футболі.

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