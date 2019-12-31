ФІФА готує революцію у правилах футболу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може змінити правила визначення офсайдів через невдоволення, яке висловлюють багато тренерів і гравців після введення технології VAR.

Як повідомляє Спорт Експрес, керівники ФІФА обговорюють можливість введення невеликої похибки при визначенні положення "поза грою". Офсайд буде фіксуватися тільки в тому випадку, якщо між нападником однієї команди та захисником іншої буде "очевидний просвіт". Інші деталі цього нововведення поки невідомі.

ФІФА Міжнародний антикорупційний портал

Варто зазначити, що для реалізації цього задуму ФІФА повинна звернутися до Міжнародної ради футбольних асоціацій (ІФАБ), яка є регулятором у сфері футбольних правил.

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