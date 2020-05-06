ФІФА готує екстрену заяву через допінг у російському футболі

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) в травні розраховує отримати дані Московської лабораторії, які можуть довести застосування допінгу російськими гравцями.

Як повідомляє видання OutlookIndia, ФІФА стала однією з багатьох міжнародних спортивних організацій, які отримали свіжу інформацію по допінговому скандалу Росії від Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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Нагадаємо, що минулого тижня WADA заявило, що в організації закінчили розслідування справ 298 російських спортсменів, яких підозрювали у використанні заборонених речовин, і відправили ці дані в 27 міжнародних федерацій. Поки невідомо, скільки справ із цих 298 пов'язано з футболістами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент WADA Вітольд Банька назвав російське розслідування найскладнішим в історії боротьби з допінгом.

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