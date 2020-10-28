"Динамо" втратило перемогу в Лізі чемпіонів, виграючи 2:0

Київське "Динамо" у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграло внічию з угорським "Ференцварошем". Поєдинок на стадіоні "Групама Арена" в Будапешті завершився з рахунком 2:2.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Ференцварош" – "Динамо".

Гості з перших хвилин захопили територіальну перевагу, кілька разів створивши напругу біля воріт Дібуса. Угорці огризнулися дальнім ударом Ісаела, який парирував Бойко.

Поступово ініціатива перейшла до підопічних Реброва, які розігрували позиційні атаки в центрі поля, намагаючись знайти пасом на фланзі Зубкова.

На 19-й хвилині Караваєв зобов'язаний був відкривати рахунок, коли в чужій штрафній обіграв декількох суперників. Захисник збірної України не зумів пробити через голкіпера.

Поступово випади українців ставали все небезпечнішими, і на 28-й хвилині одна з таких атак закінчилася пенальті. Харатін зіграв рукою у своїй штрафній, і Циганков точним ударом із точки відкрив рахунок – 0:1.

Забивши гол, "біло-сині" не відійшли в глуху оборону, а продовжили "дратувати" угорський захист спробами прорватися по лівому флангу. Господарі діяли примітивно, не створивши жодного по-справжньому гольового моменту біля київських воріт.

На 41-й хвилині Кендзьора віддав розрізану передачу Буяльському, який виконав ідеальний пас уздовж воріт на Де Пену. Уругваєць спокійно переправив м'яч у ворота, подвоївши перевагу – 0:2.

Другу половину віцечемпіон України почав під своїм контролем. В атаці у "Ференцвароша", як і раніше, нічого не клеїлося, але гравці з Угорщини змогли практично з нічого створити гол.

На 59-й хвилині позиційна атака завершилася передачею в штрафну, де абсолютно неприкритий ніким Токмак Нгуен прийняв м'яч і від штанги відправив круглого в сітку – 1:2.

Після пропущеного гола на полі пішла нервова гра в невисокому темпі з великою кількістю єдиноборств і порушень.

Ключовою подією на останніх хвилинах стало видалення Сидорчука. Капітан "Динамо" пішов у небезпечний підкат, отримавши другу жовту картку.

Після цього "Ференцварош" організував штурм, підсумком якого став другий гол. Після розіграшу штрафного й удару Лайдуні м'яч відскочив до івуарійського форварда Болі, який із лінії воротарського зрівняв рахунок – 2:2.

"Ференцварош" Угорщина – "Динамо" Україна 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 28, пенальті Циганков, 0:2 – 41 де Пена, 1:2 – 59 Нген, 2:2 – 90 Болі.

Ференцварош – Дібус, Хайстер, Блажіч, Ковачевич (Двалі, 86), Ловренчіч (Ботка, 86), Зубков, Сомаліу, Нген, Харатін (Лаідуні, 65), Ізаел (Болі, 73), Шигера (Мак, 73).

Динамо – Бойко, Караваєв, Забарний, Попов, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 82), Циганков (Родрігеш, 90), Шапаренко (Белуце, 89), де Пена, Супряга (Вербич, 90).

Попередження: Сомаліу (12), Хайстер (21), Харатін (26), Сидорчук (52), Лаідуні (71), Нген (72), Буяльський (76).

Вилучення: Сидорчук (86).

Після цієї гри кияни набирають 1 очко і посідають третю сходинку в групі G. У 3-му турі 4 листопада "Динамо" зіграє в гостях проти "Барселони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 1-му турі ЛЧ "Динамо" вдома програло італійському "Ювентусу" (0:2), а "Ференцварош" розгромила каталонська "Барселона" (1:5).

Перед поїздкою в Угорщину "Динамо" в УПЛ здобуло мінімальну перемогу над "Олександрією".