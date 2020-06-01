Англійські ЗМІ сумніваються в тому, що Ярмоленко потрібен "Вест Хему", і вважають, що він буде проданий

Він не встиг повністю відновитися від пошкодження до того, як АПЛ була призупинена через пандемію коронавірусу на початку березня

У тому матчі проти "Саутгемптона" наш футболіст отримав травму стегна, яка надовго вивела його з гри

Востаннє Андрій виходив на поле у складі "Вест Хема" в середині грудня 2019 року

Турецький "Фенербахче" веде переговори про трансфер українця Андрія Ярмоленка, який виступає за лондонський "Вест Хем".

Як повідомляє видання Takvim, стамбульський клуб хоче орендувати нашого співвітчизника з правом викупу, проте англійці хочуть додати пункт про обов'язковий викуп в угоду між командами. "Вест Хем" купив Ярмоленка у дортмундської "Боруссії" за 20 мільйонів євро, а його поточна трансферна вартість оцінюється в 9-10 мільйонів євро.

Андрій Ярмоленко в матчі АПЛ проти "Евертона"

Відзначається, що "Фенербахче" буде непросто задовольнити фінансові запити українця, який отримує високу зарплату, граючи в англійській Прем'єр-лізі.

Востаннє український півзахисник виходив на поле в грудні 2019 року в матчі АПЛ проти "Саутгемптона", але отримав травму стегна, через яку пропустив близько трьох місяців і не встиг знову зіграти за "Вест Хем" до припинення сезону 2019/20.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ярмоленко висловлювався про можливе повернення в київське "Динамо".

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