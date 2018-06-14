Близько шести тисяч українських уболівальників поїхали в Росію на чемпіонат світу з футболу. Патріоти осудили їх за це. Проте більшість з них дивитимуться матчі на телеканалі “Інтер”, який вони вважають антиукраїнським. Справжнісінька футбольна шизофренія!

Путіну вдалося втягнути в неї весь світ. Шизофренія – не лише футбольна – взагалі стала невід’ємною частиною гібридної війни Росії проти Європи та всього світу. Пацієнта слід помістити в ізольовану палату і насильно лікувати, а світові лідери ведуть з ним переговори, бо бояться, що той натисне на кнопку і запустить в дію ядерний заряд. Так і самому можна заразитися шизофренією.

Новини России нужно объявить бойкот

Серед футбольних фанатів, які поїхали в Росію, не буде тих, що співатимуть знамениту пісеньку про Путіна. Звісно, є певні загрози, що декого з українців можуть затримати і висунути звинувачення у псевдо-тероризмі, шантажуючи Україну, але, як на мене, це не той контингент. Російським спецслужбам цікавіше буде завербувати їх, посиливши п’яту колону в Україні.

Футбол став політичним інструментом у руках Путіна. Звісно, про спорт він думає найменше. Шизофренічний оскал Росії ми побачимо після закінчення чемпіонату.