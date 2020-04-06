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6 квітня • оновлено в 13:02
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Федора Смолова розкритикували за поїздку в Росію

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Нападник збірної Росії та іспанської "Сельти" Федір Смолов покинув розташування команди під час коронавірусу, відправившись на батьківщину, чим викликав обурення серед уболівальників.

Як повідомляє видання Чемпіонат, спочатку з'явилася інформація про те, що футболіст не погодив свій від'їзд з керівництвом команди, але пізніше представники Смолова її спростували, заявивши, що сторони про все домовилися.

Федір Смолов

Федір Смолов

Незважаючи на це, частина фанатів "Сельти" залишилася незадоволена вчинком росіянина.

"Смолов просто втік до Росії", "З огляду на недисциплінованість Сісто (інший футболіст команди, який виїхав на батьківщину – Ред.) і Смолова, буде краще, якщо вони залишаться в своїй країні. Якщо вже в такий час не можна розраховувати на них", "Йому буде важко повернутися в Іспанію, коли Ла Ліга відновить сезон, якщо відновить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітана збірної Росії Артема Дзюбу висміяли за слова про мадридський "Реал".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Федір Смолов
Тег
ФК Сельта
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