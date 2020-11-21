Федецький розповів про "найлютішу п'янку" в "Шахтарі"

Колишній захисник "Шахтаря" і збірної України Артем Федецький зізнався, що за весь час його виступу в донецькому клубі (2008-2012), найбільша вечірка була в Туреччині після перемоги над бременським "Вердером".

Водночас, за словами ексфутболіста, п'яних як чіп не було нікого.

"Найлютiша п'янка в "Шахтарі" була після перемоги в Кубку УЄФА. Там було жорстко. Ми відразу після гри в Стамбулі переночували і там в готелі було таке... Команда, дружини футболістів – відзначали, випивали. Така серйозна подія – перемога в КУЄФА. Був буквально повний карт-бланш", – зазначив Федецький в ефірі Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Артем згадав кумедний випадок по прильоту в Донецьк.

"Було таке вшанування в аеропорту, дуже багато людей. Саня Кучер переплутав таксі з патрульною машиною і поїхав на неї додому. Стояла патрульна машина, контролювала громадський порядком. Саня підійшов: "Мені треба додому". – " Немає питань, поїхали ". З мігалочкамі, все красиво людина доїхав. Було таке. Коли можна було – все розуміли. Було свято для людей, для Донецька, для України", – підсумував Федецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федецький висловив підтримку скандальному Анатолію Тимощуку, який нині працює в тренерському штабі російського "Зеніту".