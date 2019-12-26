"Фашист і б*ндеровець": український футболіст розповів про "відбитих російських фанатів"

Український захисник "Халадаша" Юрій Габовда розповів про наслідки свого поста в Instagram, де написав, що "москальська морда ляже":

"Була серйозна розмова зі спортивним директором "Халадаша". За день до гри мені подзвонили і сказали: "Ти сьогодні не будеш грати". Порушувалась тема розриву контракту, оскільки писали дуже багато на пошту клубу російські журналісти і навіть "ліві" якісь люди. Знайшли електронну адресу і писали якісь відбиті фанати, що такий гравець як Габовда є фашистом і б*ндерівцем і він не має право грати у вашій команді. Просимо це розглянути", – заявив футболіст в ефірі Youtube-каналу SPORT TRAVELER UA.

За словами Габовди в команді виявилися розумні люди, які увійшли в його становище.

"Жодних наслідків не було. Нічого такого, тільки попередили мене. Особистих повідомлень було дуже багато. Якщо брати Instagram, 400-500 повідомлень було, поки я не закрив свою сторінку. Два-три дні був великий кіпіш. Якийсь російський сайт подав запит в УЄФА, але вони відреагували, що не мають жодного відношення до товариського матчу. Не було проблеми взагалі – її просто роздули", – зазначив гравець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Габовда відзначився патріотичним вчинком на матчі чемпіонату Вищої ліги проти ДВТК (1:1). Після закінчення поєдинку 29-річний уродженець Мукачева зняв ігрову форму, під якою виявилася футболка з написом латиницею "Молимося за Україну".

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