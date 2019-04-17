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Фантастика в Манчестері: визначилися півфіналісти Ліги чемпіонів

2.2тЧитати матеріал російською

Лондонський "Тоттенхем", програв у гостях "Манчестер Сіті" 3:4 але завдяки перемозі в першому матчі (1:0) і голу на виїзді, вийшов в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Другим півфіналістом став "Ліверпуль", який повторно обіграв "Порту" (4:1).

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Поєдинок англійських клубів почався фантастично. Обидві команди з перших секунд вирішили грати без оборони, що вилилося в справжній голепад на "Етіхад Стедіум".

До 11-й хвилини зустрічі на табло горіло 2:2, причому сюжет на полi розгортався дуже драматично. На 4-й хвилині Стерлінг оформив перший м'яч, через три хвилини Сон забив у відповідь, ще через три хвилини південнокорейський футболіст вивів "шпори" вперед, а ще через хвилину Бернарду Сілва зробив рахунок нічийним.

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Стерлінг, замкнувши на 21-й хвилині ідеальну передачу Де Брюйне, повернув шанси підопічних Гвардіоли на півфінал.

Після перерви "Сіті" продовжив атакувати. Лондонці періодично тулилися до своїх воріт, за що були покарані на 59-й хвилині.

Де Брюйне чудово протягнув м'яч, віддав на Агуеро, який гарматним ударом з 8 метрів пробив Льоріса в ближній кут - 4:2.

Розв'язка наступила на 73-й хвилині. М'яч iз кутового перелетів Уокера і потрапив у бік Льоренте, від якого і влетів у ворота - 4:3.

Після цього "Тоттенхем" всією командою відійшов в оборону і майже не намагався контратакувати. Дотиснути суперника "Сіті" не зміг.

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Манчестер Сіті - Тоттенхем

Манчестер Сіті - Тоттенхем

"Манчестер Сіті" Англія – "Тоттенхем" Англія 4:3 (3:2, 1:1)

Голи: 1:0 – 4 Стерлінг, 1:1 – 7 Сон Хин Мін, 1:2 – 10 Сон Хин Мін, 2:2 – 11 Бернарду Сілва, 3:2 – 21 Стерлінг, 4:2 – 59 Агуеро, 4 :3 – 73 Льоренте.

Манчестер Сіті – Едерсон, Компані, Менді (Сані, 84), Уокер, Лапорт, Сільва (Фернандіньо, 63), Гюндоган, Бернарду Сілва, де Брюйне, Стерлінг, Агуеро.

Тоттенхем – Льоріс, Алдервейрелд, Роуз (Санчес, 90), Тріпп'єр, Вертонген, Еріксен, Ваньяма, Лукас Моура (Девіс, 82), Сіссоко (Льоренте, 41), Аллі, Сон Хин Мін.

Попередження: Сіссоко (41), Сон Хин Мін (48), Роуз (54), Ваньяма (77).

Перший матч – 0:1

У матчі-відповіді "Ліверпуля" і "Порту" сенсації не сталося. Англійці легко розібрали португальських футболістів, і, як і першому матчі (2:0), не залишили шансів і в матчі-відповіді.

"Червоні" вибрали гру від оборони і мінімальними зусиллями здобули необхідний результат.

"Ліверпуль" довів гру до 2:0, після чого розслабився, дозволивши опонентам відквитати один гол. У кінцівці другого тайму на полі була лише одна команда. Салах і Фірміно зробили рахунок розгромним.

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

Порту - Ліверпуль

"Порту" Португалія – "Ліверпуль" Англія 1:4 (0:1, 1:3)

Голи: 0:1 – 26 Мане, 0:2 – 65 Салах, 1:2 – 68 Едер Мілітао, 1:3 – 77 Фірміно, 1:4 – 84 ван Дейк.

Порту – Касільяс, Пепе, Едер Мілітао, Теллес, Феліпе, Корона (Фернандо, 78), Данилу Перейра, Марега, Отава (Соарес, 46), Браімі (Бруну Кошта, 81), Еррера.

Ліверпуль – Аліссон, Матіп, Робертсон (Хендерсон, 71), Александер-Арнолд (Гомес, 66), ван Дейк, Мілнер, Фабіньо, Вейналдум, Мане, Салах, Ориги (Фірміно, 46).

Попередження: Мане (32), Пепе (36).

Перший матч – 0:2

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Нагадаємо, що напередодні голландський "Аякс" вийшов в півфінал Ліги чемпіонів, сенсаційно обігравши італійський "Ювентус " (2:1). Другим півфіналістом стала каталонська "Барселона", яка розгромила англійський "Манчестер Юнайтед" (3:0). Матчі "Аякс" - "Тоттенхем" і "Ліверпуль" - "Барселона" відбудуться в 30 квітня в Лондоні і Барселоні; у вiдповiдь 7 травня – в Амстердамі і Ліверпулі.

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