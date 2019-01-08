Фантастичний гол сенсаційно вибив "Ліверпуль" із Кубка Англії

Португальський півзахисник англійського футбольного клубу "Вулверхемптон" Рубен Невеш відзначився фантастичним ударом у матчі 1/32 фіналу Кубка країни проти "Ліверпуля".

За рахунку 1:1 21-річний футболіст зміг настільки ювелірно викрутити м'яч, що у Симона Міньоле не було шансів на порятунок.

У підсумку "Ліверпуль" вилетів у третьому раунді турніру вперше за 8 років. У 2011 році ліверпульський клуб програв на цій стадії "Манчестер Юнайтед" (0:1).

У чемпіонаті Англії "Ліверпуль" набрав 54 очки і займає перше місце в турнірній таблиці. "Вулверхемптон" із 29 очками – на дев'ятому місці.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що півзахисник збірної України Олександр Зінченко забив переможний пенальті у ворота "Лестера" в матчі Кубка англійської ліги.