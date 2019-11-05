Фанатське побоїще: матч чемпіонату Росії завершився смертельною трагедією на трибунах

У Росії після матчу 15 туру Прем'єр-ліги між командами "Крилья Совєтов" і "Рубін", який відбувався в Самарі, помер стюард.

Стадіон у Самарі РІА Новини

За інформацією ЗМІ, після гри чоловікові стало погано. Його намагалися врятувати – до одного із входів арени під'їхала машина швидкої допомоги, але співробітник служби безпеки помер на стадіоні.

Слід зазначити, що на цьому ж матчі стюарди разом із поліцією намагалися розійняти бійку між фанатами обох клубів. Чи брав участь у цих епізодах загиблий стюард – не уточнюється. Тим часом пресаташе ФК "Крилья Совєтов" повідомив, що до трагедії ніяк не причетна бійка фанатів.

"Смерть стюарда – нещасний випадок, не пов'язаний з інцидентом на трибуні. У нього після матчу зупинилося серце", – цитує працівника клубу "СЕ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час другого тайму матчу "Крилья Совєтов" – "Рубін" у підтрибунному приміщенні відбулася жорстока бійка між уболівальниками двох команд.

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