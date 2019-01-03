Європейський гранд хоче підписати футболіста збірної України

Неаполітанський "Наполі" планує підсилитися українським футболістом Олександром Зінченком. При цьому трансфер, найімовірніше, відбудеться не раніше літа.

Агент футболіста збірної України Алан Прудніков зізнався, що його підопічний не проти переїхати до Італії.

"Ціна на Зінченка сильно зросла. Моєму клієнтові подобається такий варіант, як Неаполь. У січні про перехід не може бути й мови, але в червні ми розглянемо інші можливості", - цитує Пруднікова Calcio Napoli 24.

Олександр Зінченко twitter.com/ffukraine

Агент Зінченка заявив, що його клієнту дуже подобається в його нинішньому клубі, але він відкритий для пропозицій.

"Олександр добре себе почуває в "Манчестер Сіті", і ми задоволені його ігровим часом останні декілька місяців. "Городяни" не відпустять Зінченка в січні, але ми, як і раніше, відкриті для пропозицій на майбутнє", - дав натяк іншим клубам Прудніков.

Микола Матвієнко, Олександр Зінченко та Руслан Малиновський twitter.com/ffukraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського клубу "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола публічно захопився футболістом збірної України Олександром Зінченком. У матчі Прем'єр-ліги Англії проти "Саутгемптона" хавбек "городян" на 35-й хвилині припустився помилки, яка призвела до голу в його ворота, а через 10 хвилин віддав точний пас.