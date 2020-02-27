Євро-2020: які країни турніру вразив коронавірус

У січні вірус COVID-19, відомий як коронавірус, дістався до Європи та змусив обмежити (або скасувати) низку спортивних заходів. А тепер під питанням і проведення Євро-2020.

Чемпіонат Європи, запланований на літо цього року, повинен відбутися в 12 країнах Європи. Але вже в шести "господарів" Євро офіційно зафіксовані випадки зараження коронавірусом – Англії, Німеччині, Данії, Іспанії, Італії та Румунії.

Поки коронавірус зафіксований в шести з 12 країн Євро-2020

Саме в Італії, на півночі країни, виник перший спалах коронавірусного захворювання COVID-19 в Європі. На сьогодні італійці зафіксували у себе понад 450 епізодів зараження, деякі з летальним результатом. У зв'язку з інфекцією в Італії вже обмежили низку спортивних заходів, зокрема й одне з найбільших дербі Серії А – "Ювентус" – "Інтер".

В інших 5 країнах-господарях Євро, де вже з'явилася недуга, станом на 27 лютого зафіксовано в середньому по 1-2 випадки, в Іспанії – 7. Майже всі похідні зараження – люди, які подорожували недавно по півночі Італії. У Німеччині, крім 2-х підтверджених інцидентів, зафіксовано 21 звернення до лікарень з підозрою на коронавірус.

Новини Українка в Італії заразилася коронавірусом

Євро-2020 повинен тривати з 10 червня до 10 липня в 12 містах 12 країн Європи: Рим (Італія), Більбао (Іспанія), Глазго (Шотландія), Лондон (Англія), Дублін (Ірландія), Амстердам (Нідерланди), Мюнхен ( Німеччина), Бухарест (Румунія), Будапешт (Венгрія), Копенгаген (Данія), Санкт-Петербург (Росія) і Баку (Азербайджан). Збірна України на ЧЄ потрапила в групу С, де проведе один матч в Амстердамі та два – в Бухаресті. УЄФА поки утримується від будь-яких коментарів і прогнозів щодо скасування (або зміни формату) Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після відвідування матчу Ліги чемпіонів "Аталанта" – "Валенсія" в Італії коронавірусом заразилися вболівальники з Іспанії та фанат із Хорватії.

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