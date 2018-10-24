"Ескалатор зроблений українцями": росіяни образилися на італійського друга Путіна через "п'яниць"

Слова міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини про те, що російські п'яниці самі влаштували НП з ескалатором в Римі, обурили громадян РФ.

Росіяни в соцмережах розцінили таку заяву італійського друга президента Володимира Путіна, як зраду.

"Сальвини забув, хто фінансував його партію, і завдяки кому він зараз міністр", - пишуть в Twitter.

Як завжди, шукають росіяни і українських слід.

"А Сальвини бачив їхні паспорти? У нас всі російськомовні говорять, що вони росіяни, тому що росіян поважають. Однак дивишся паспорт - український!", "Ескалатор зроблений русофобами, можливо, українцями", - говорять твітти.

Путін: Чи можемо стрибнути так, що мало не здасться. pic.twitter.com/ywLmmcyQLB - Сірий Кардинал (@ slevo4kin) 23 жовтня 2018 р

стрибали не стрибати - рюзьгем опозиційним журналіздам як завжди зайнятися нічим (і ще треба обов'язково на Сальвини злобу зірвати) - шейкep ™ (account has been censored by twittеr) (@panshaiker) 24 жовтня 2018 р

⚡️ 🇮🇹 Віце-прем'єр італійського уряду і глава МВС Маттео Сальвини заявив, що в несправності ескалатора в римському метро винні російські вболівальники. Версію Сальвини поддежала і мер Рима Вірджинія Раджі

Як завжди - у всьому винна Росія! pic.twitter.com/XAVJenbtRM - Актуальна Росія (@RussiaActually) 24 жовтня 2018 р

Віце-прем'єр італійського уряду і глава МВС Маттео Сальвини заявив, що в несправності ескалатора в римському метро винні російські вболівальники. Версію Сальвини поддежала і мер Рима Вірджинія Раджі.

Зи. У моєму дитинстві це назвалося "дружба до першого міліціонера" pic.twitter.com/OwjiyaEHPo - Юлія Вітязево (@Vityzeva) 24 жовтня 2018 р

МВС Італії Маттео Сальвини: "Мені здається, що це були десятки п'яниць, псевдо-уболівальників російської команди, які влаштували безлади, і ескалатори зламалися, тому що люди стрибали на них"

МЗС вже висловив стурбованість? - Isaac Manifold (@isaac_manifold) 24 жовтня 2018 р

навіть вірного путінскго неофашиста Сальвини російські мавпи дістали .. - 🇷🇴 Румунська сотня (@latiniano) 24 жовтня 2018 р

італійський друг рф міністр внутрішніх справ Італії і заступник прем'єр-міністра Сальвини заявив шо в обваленні ескалатора в Римі винні "п'яні російські вболівальники"



Мораль: скоро за російський паспорт будуть мовчки бити в ебало на будь-якому кордоні, тупо для профілактики. чекаємо - фашиків Донецький (@FashDonetsk) 24 жовтня 2018 р

А я вважаю, що Сальвини - свиня. І, так! Не мені давати поради, але, з урахуванням кількості постраждалих громадян РФ і таких звинувачень - в розслідуванні інциденту повинна брати участь і наша сторона. Інакше будь-яка НП будуть вішати на Росію тільки тому, що десь поруч проходили російські pic.twitter.com/weMjLVCBej - Юлія Вітязево (@Vityzeva) 24 жовтня 2018 р

"Мені здається, там були десятки п'яних російських псевдовболівальників. Вони там творили бардак. Ескалатори не здійснено для того, щоб на них стрибали." - Маттео Сальвини

Коли здається - хреститися треба. У просунутої Європі в метро немає камер? https://t.co/WHUfjopsog - Nick Bild (@BildProg) 24 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, на станції метро в Римі перед матчем Ліги чемпіонів з "Ромою" відбулася поломка ескалатора, в результаті чого було травмовано близько 30 осіб, в тому числі російські футбольні вболівальники ЦСКА, що прямували на гру.

Пізніше з'явилася інформація про українців, постраждалих у цій "м'ясорубці". Також стали відомі страшні подробиці події і відео перших секунд після трагедії.