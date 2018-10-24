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"Ескалатор зроблений українцями": росіяни образилися на італійського друга Путіна через "п'яниць"

5.4тЧитати матеріал російською

Слова міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини про те, що російські п'яниці самі влаштували НП з ескалатором в Римі, обурили громадян РФ.

Росіяни в соцмережах розцінили таку заяву італійського друга президента Володимира Путіна, як зраду.

"Сальвини забув, хто фінансував його партію, і завдяки кому він зараз міністр", - пишуть в Twitter.

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"Ескалатор зроблений українцями": росіяни образилися на італійського друга Путіна через "п'яниць"

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Як завжди, шукають росіяни і українських слід.

"А Сальвини бачив їхні паспорти? У нас всі російськомовні говорять, що вони росіяни, тому що росіян поважають. Однак дивишся паспорт - український!", "Ескалатор зроблений русофобами, можливо, українцями", - говорять твітти.

"Ескалатор зроблений українцями": росіяни образилися на італійського друга Путіна через "п'яниць"

"Ескалатор зроблений українцями": росіяни образилися на італійського друга Путіна через "п'яниць"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на станції метро в Римі перед матчем Ліги чемпіонів з "Ромою" відбулася поломка ескалатора, в результаті чого було травмовано близько 30 осіб, в тому числі російські футбольні вболівальники ЦСКА, що прямували на гру.

Пізніше з'явилася інформація про українців, постраждалих у цій "м'ясорубці". Також стали відомі страшні подробиці події і відео перших секунд після трагедії.

Особа
Маттео Сальвіні
Місце
ІталіяРим
Об'єкт
ЦСКА Москва
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Сейчас в Европе разрабатываются новые таблички — «NO ENTRY FOR RUSSIAN», что в переводе означает «Русским вход воспрещён». На здании ПАСЕ эти таблички уже прицепили, сейчас вот на итальянское метро цепляют.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Такое ощущение, что ватники первый раз в жизни эскалатор увидели. Это ещё одно доказательство, что ватник и техника — слова-антонимы. Да, и это... пускай дебилы радуются, что станция неглубокая была. А то могли десяток трупов из метро собрать.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Скаканье национальная забава хохлов.А они там были.думаю pазбеpутся.Для них одинаково.что укpаинцы,что pоссияне -всех называют pусскими.И потом никому неохота быть виноватыми.Постpадавшим pоссиянам посоветовал бы обpатится в суд. с хоpошими адвокатамиТем более что с этим экскалатоpом уже были инцинденты,без болельщиков.
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