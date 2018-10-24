"Ескалатор зроблений українцями": росіяни образилися на італійського друга Путіна через "п'яниць"

Слова міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвини про те, що російські п'яниці самі влаштували НП з ескалатором в Римі, обурили громадян РФ.
Росіяни в соцмережах розцінили таку заяву італійського друга президента Володимира Путіна, як зраду.
"Сальвини забув, хто фінансував його партію, і завдяки кому він зараз міністр", - пишуть в Twitter.
Як завжди, шукають росіяни і українських слід.
"А Сальвини бачив їхні паспорти? У нас всі російськомовні говорять, що вони росіяни, тому що росіян поважають. Однак дивишся паспорт - український!", "Ескалатор зроблений русофобами, можливо, українцями", - говорять твітти.
Путін: Чи можемо стрибнути так, що мало не здасться. pic.twitter.com/ywLmmcyQLB- Сірий Кардинал (@ slevo4kin) 23 жовтня 2018 р
стрибали не стрибати - рюзьгем опозиційним журналіздам як завжди зайнятися нічим (і ще треба обов'язково на Сальвини злобу зірвати)- шейкep ™ (account has been censored by twittеr) (@panshaiker) 24 жовтня 2018 р
# Русофобія Віце-прем'єр Італії Сальвини (великий любитель Путіна) "Це були десятки п'яниць, які влаштували безлади. Це псевдо-тіффозі російської команди. Ескалатор зламався, тому що люди стрибали на ньому, він для цього не призначений" https: // t .co / TjC28gTxyj- Рогозін-на-орбіті (@LyapunovS) 24 жовтня 2018 р
⚡️ 🇮🇹 Віце-прем'єр італійського уряду і глава МВС Маттео Сальвини заявив, що в несправності ескалатора в римському метро винні російські вболівальники. Версію Сальвини поддежала і мер Рима Вірджинія Раджі- Актуальна Росія (@RussiaActually) 24 жовтня 2018 р
Як завжди - у всьому винна Росія! pic.twitter.com/XAVJenbtRM
Віце-прем'єр італійського уряду і глава МВС Маттео Сальвини заявив, що в несправності ескалатора в римському метро винні російські вболівальники. Версію Сальвини поддежала і мер Рима Вірджинія Раджі.- Юлія Вітязево (@Vityzeva) 24 жовтня 2018 р
Зи. У моєму дитинстві це назвалося "дружба до першого міліціонера" pic.twitter.com/OwjiyaEHPo
МВС Італії Маттео Сальвини: "Мені здається, що це були десятки п'яниць, псевдо-уболівальників російської команди, які влаштували безлади, і ескалатори зламалися, тому що люди стрибали на них"- Isaac Manifold (@isaac_manifold) 24 жовтня 2018 р
МЗС вже висловив стурбованість?
навіть вірного путінскго неофашиста Сальвини російські мавпи дістали ..- 🇷🇴 Румунська сотня (@latiniano) 24 жовтня 2018 р
італійський друг рф міністр внутрішніх справ Італії і заступник прем'єр-міністра Сальвини заявив шо в обваленні ескалатора в Римі винні "п'яні російські вболівальники"- фашиків Донецький (@FashDonetsk) 24 жовтня 2018 р
Мораль: скоро за російський паспорт будуть мовчки бити в ебало на будь-якому кордоні, тупо для профілактики. чекаємо
А я вважаю, що Сальвини - свиня. І, так! Не мені давати поради, але, з урахуванням кількості постраждалих громадян РФ і таких звинувачень - в розслідуванні інциденту повинна брати участь і наша сторона. Інакше будь-яка НП будуть вішати на Росію тільки тому, що десь поруч проходили російські pic.twitter.com/weMjLVCBej- Юлія Вітязево (@Vityzeva) 24 жовтня 2018 р
"Мені здається, там були десятки п'яних російських псевдовболівальників. Вони там творили бардак. Ескалатори не здійснено для того, щоб на них стрибали." - Маттео Сальвини- Nick Bild (@BildProg) 24 жовтня 2018 р
Коли здається - хреститися треба. У просунутої Європі в метро немає камер? https://t.co/WHUfjopsog
Як повідомляв OBOZREVATEL, на станції метро в Римі перед матчем Ліги чемпіонів з "Ромою" відбулася поломка ескалатора, в результаті чого було травмовано близько 30 осіб, в тому числі російські футбольні вболівальники ЦСКА, що прямували на гру.
Пізніше з'явилася інформація про українців, постраждалих у цій "м'ясорубці". Також стали відомі страшні подробиці події і відео перших секунд після трагедії.