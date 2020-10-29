Елітні російські клуби здобули 0 перемог у 8 матчах сезону в Лізі чемпіонів і Лізі Європи

Жоден з чотирьох російських клубів не зміг перемогти в єврокубкових матчах цього сезону на груповому етапі.

У Лізі чемпіонів "Зеніт" зазнав двох поразок – від "Брюгге" (1:2) і "Боруссії" (0:2), "Локомотив" зіграв внічию з "Ред Буллом" (2:2) і поступився "Баварії" (1:2), а "Краснодар" поділив очки з "Ренном" (1:1) і розгромно програв "Челсі" (0:4).

У 1-й турі Ліги Європи ЦСКА зіграв внічию з "Вольфсбергом" (1:1), а в другому – внічию із загребським "Динамо" (0:0).

Варто відзначити, що в активі клубів УПЛ одна перемога в 6 матчах єврокубків в групі в цьому сезоні. Її добув "Шахтар", сенсаційно обігравши в гостях "Реал".