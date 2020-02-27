Головна Новини
27 лютого • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Електронну пошту Гвардіоли зламали і вимагали 120 тисяч євро

Читати матеріал російською

У Манчестері затримали чоловіка за підозрою у зломі електронної пошти головного тренера "Ман Сіті" Хосепа Гвардіоли.

30-річний хакер повідомив, що працював в IT-компанії, яка співпрацювала з "городянами" протягом двох років. У липні 2017 року він з особистого смартфона зайшов на пошту Гвардіоли і переслав собі всі листи і файли звідти на зашифрований електронний ящик в сервісі ProtonMail, повідомляє The Sun.

"Це було найпростішим, що я коли-небудь робив", – заявив айтішник.

Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола

Підозрюваний також зізнався, що володіє інформацією про можливі трансфери "Манчестер Сіті". Зокрема, "городяни" вели переговори із захисником "Аякса" Маттейсом де Лігтом і захисником "Боруссії" (Дортмунд) Сократісом Папастатопулосом. Обидва не опинилися в "Ман Сіті", а перейшли в "Ювентус" і "Арсенал" відповідно.

Також хакер отримав особисті дані футболістів манкуніанців – наприклад, телефонні номери та імейли Джо Харта і Венсана Компані.

"Пеп завантажив їх на поштовий акаунт, але навіть не знає цього, не розуміє", – сказав підозрюваний.

👏 BOSS 👏 ⠀ ⠀ #ManCity #UCL

A post shared by Manchester City (@mancity) on

За доступ до конфіденційної інформації Гвардіоли зловмисник вимагав 120 тисяч євро в криптовалюті. Повідомляється, що поліція відпустила підозрюваного у зломі пошти тренера "Ман Сіті" під підписку про невиїзд на час розслідування.

49-річний Хосеп Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року і двічі вигравав чемпіонат Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хосеп Гвардіола бурхливо відреагував на виключення "Ман Сіті" з Ліги чемпіонів.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Особа
Пеп Гвардіола
Місце
Англія Манчестер
Тег
ФК Манчестер Сіті
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Тейлор Фриц
VS
Кайл Эдмунд
Победа Кайла Эдмунда с форой в -1,5 гейма
1.82 Сделать ставку
Джон Изнер
VS
Томми Пол
Победа Томми Пола с форой в +1,0 гейма
1.89 Сделать ставку
Барти
VS
Мугуруса
Победа Гарбинье
2.35 Сделать ставку
Норвич
VS
Лестер
Тотал больше 3
2.08 Сделать ставку
Фортуна
VS
Герта
Инд. тотал Герты больше 1
1.68 Сделать ставку
Реал Сосьедад
VS
Вальядолид
Победа Реала Сосьедад с форой (-1)
1.84 Сделать ставку
Ним
VS
Марсель
Инд. тотал Марселя больше 1.5
2.36 Сделать ставку
Аланияспор
VS
Бешикташ
Победа Бешикташа с форой (0)
2.24 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Нюрнберг
Обе забьют
1.72 Сделать ставку
Тьяго Уайлд
VS
Хуан Лондеро
Победа Хуана Лондеро с форой в -3,0 гейма
1.87 Сделать ставку