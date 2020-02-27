У Манчестері затримали чоловіка за підозрою у зломі електронної пошти головного тренера "Ман Сіті" Хосепа Гвардіоли.

30-річний хакер повідомив, що працював в IT-компанії, яка співпрацювала з "городянами" протягом двох років. У липні 2017 року він з особистого смартфона зайшов на пошту Гвардіоли і переслав собі всі листи і файли звідти на зашифрований електронний ящик в сервісі ProtonMail, повідомляє The Sun.

"Це було найпростішим, що я коли-небудь робив", – заявив айтішник.

Хосеп Гвардіола

Підозрюваний також зізнався, що володіє інформацією про можливі трансфери "Манчестер Сіті". Зокрема, "городяни" вели переговори із захисником "Аякса" Маттейсом де Лігтом і захисником "Боруссії" (Дортмунд) Сократісом Папастатопулосом. Обидва не опинилися в "Ман Сіті", а перейшли в "Ювентус" і "Арсенал" відповідно.

Також хакер отримав особисті дані футболістів манкуніанців – наприклад, телефонні номери та імейли Джо Харта і Венсана Компані.

"Пеп завантажив їх на поштовий акаунт, але навіть не знає цього, не розуміє", – сказав підозрюваний.

За доступ до конфіденційної інформації Гвардіоли зловмисник вимагав 120 тисяч євро в криптовалюті. Повідомляється, що поліція відпустила підозрюваного у зломі пошти тренера "Ман Сіті" під підписку про невиїзд на час розслідування.

49-річний Хосеп Гвардіола очолює "Манчестер Сіті" з 2016 року і двічі вигравав чемпіонат Англії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Хосеп Гвардіола бурхливо відреагував на виключення "Ман Сіті" з Ліги чемпіонів.

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