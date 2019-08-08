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Ексворотар збірної України з футболу дискваліфікований за расизм

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Європейський футбольний союз (УЄФА) покарав за расизм відомого українського воротаря латвійського клубу "Вентспілс" Костянтина Махновського.

Костянтин Махновський

Костянтин Махновський

ФК Олімпік

Як повідомляє пресслужба УЄФА, 30-річний уродженець Черкащини, який у юнацькій збірній України провів 14 поєдинків, отримав десятиматчеву дискваліфікацію. Покарання поширюється на всі ігри під егідою УЄФА.

Голкіпер був видалений в кінці матчу відбіркового турніру Ліги Європи проти мальтійської "Гзіра". Повідомляється, що він образив за расовою ознакою гравця суперників Амаду Самба, після чого між ними стався конфлікт. Покараний був і Самб - за образу суперника він пропустить дві гри.

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Тема
Ліга Європи
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