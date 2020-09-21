Експерт розкритикував "Динамо" і назвав гру з АЗ димедрольною

Експерт програми "Великий футбол" Михайло Метревелі висловив невдоволення манерою гри київського "Динамо" під керівництвом Мірчі Луческу.

Коментуючи перемогу "біло-синіх" над нідерландським АЗ у Лізі чемпіонів, журналіст зізнався, що під час першого тайму можна було просто заснути.

"Є валідольні гри, а це була димедрольна. Особливо в першому таймі можна було заснути. Що АЗ, що "Динамо" в футбол не грали. Луческу сказав, що команди зіграли у дуже тактичний футбол, мало не на рівні Моцарта. Мовляв, не всі можуть зрозуміти його ходи. Насправді, була нудна гра у першому таймі. У другому трохи пожвавилися, забили гол і пішла гра більш-менш на зустрічних курсах", – цитує Метревелі прес-служба каналів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі Прем'єр-ліги київське "Динамо" на останніх хвилинах обіграло "Львів". Наступну гру "біло-сині" проведуть у Лізі чемпіонів з "Гентом".