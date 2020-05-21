Екслікар "Спартака" розповів про "дуже небезпечну ситуацію" в Росії через коронавiрус

Колишній лікар "Спартака" Лю Хуншен вважає, що відновлення чемпіонату Росії з футболу в умовах пандемії коронавiрусу може обернутися великими неприємностями.

"На даний момент ситуація дуже небезпечна, і складно говорити про відновлення сезону. Мова не про те, що є випадки зараження в конкретних командах, а про загальну ситуацію в країні. У Москві щодня фіксують по кілька тисяч нових випадків захворювання. Коли ця позначка знизиться до 300 – 500 чоловік, стане вже спокійніше. При цьому ніхто не знає, яка буде динаміка далі ", – цитує лікаря "Известия".

На думку Хуншена, коли команди почнуть повноцінно готуватися, навіть захворювання одного гравця може серйозно позначитися на іншому колективі.

"Адже вони постійно будуть в контакті: разом бігати, обідати і ходити в тренажерний зал, а це досить невелике приміщення, де мало свіжого повітря. Мені здається, найголовніше в цій ситуації - здоров'я. Будь-яка помилка може призвести до великої трагедії", – підсумував ескулап.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній лікар "Локомотива" Савелій Мишалов заявив, що відновлення футбольних чемпіонатів таїть в собі загрозу зараження на коронавірус, незважаючи на всі правила і обмеження.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!