Ексгравець "Зеніта" розлучився з дружиною та почав зустрічатися з її племінницею

Ексфорвард пітерського "Зеніту" Халк, який виступає за китайський "Шанхай СІПГ", почав зустрічатися з племінницею дружини.

Як повідомляє агентство Чемпіонат, через п'ять місяців після розлучення з дружиною Іран Соузою бразилець почав відносини з її племінницею Камілою. Халк підтвердив цю інформацію через своє оточення, спробувавши запобігти появі неправдивих чуток.

E o Hulk que após 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI