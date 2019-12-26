Ексгравець "Зеніта" розлучився з дружиною та почав зустрічатися з її племінницею

Ексфорвард пітерського "Зеніту" Халк, який виступає за китайський "Шанхай СІПГ", почав зустрічатися з племінницею дружини.

Як повідомляє агентство Чемпіонат, через п'ять місяців після розлучення з дружиною Іран Соузою бразилець почав відносини з її племінницею Камілою. Халк підтвердив цю інформацію через своє оточення, спробувавши запобігти появі неправдивих чуток.

Халк Футбол Експрес

E o Hulk que após 5 meses de ter terminado com a sua ex mulher, foi lá e assumiu um namoro com A SOBRINHA DELA. Isso mesmo, sobrinha da sua ex. pic.twitter.com/8eXqKYkhnI - Futmais (@futtmais) December 24, 2019

Бразильський футболіст був у шлюбі з Соузою протягом 12 років. Разом вони виховували трьох дітей. Варто відзначити, що Каміла та колишня дружина Халка перебували в теплих відносинах, судячи з великої кількості спільних постів в Instagram.

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