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26 грудня • оновлено в 12:36
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Ексгравець "Зеніта" розлучився з дружиною та почав зустрічатися з її племінницею

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Ексфорвард пітерського "Зеніту" Халк, який виступає за китайський "Шанхай СІПГ", почав зустрічатися з племінницею дружини.

Як повідомляє агентство Чемпіонат, через п'ять місяців після розлучення з дружиною Іран Соузою бразилець почав відносини з її племінницею Камілою. Халк підтвердив цю інформацію через своє оточення, спробувавши запобігти появі неправдивих чуток.

Халк

Халк

Футбол Експрес

Бразильський футболіст був у шлюбі з Соузою протягом 12 років. Разом вони виховували трьох дітей. Варто відзначити, що Каміла та колишня дружина Халка перебували в теплих відносинах, судячи з великої кількості спільних постів в Instagram.

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Особа
Халк
Місце
Китай Шанхай
Тег
ФК Зеніт
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