Ексгравець збірної України виправдав скандального Тимощука, назвавши його патріотом України

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
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Анатолій Тимощук

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький висловив підтримку скандальному Анатолію Тимощуку, який нині працює в тренерському штабі російського "Зеніту".

Відповідну заяву ексгравець "Дніпра" зробив в інтерв'ю YouTube-каналу "От души в душу". За словами Федецького, його співвітчизник завжди був патріотом, а також допомагав українським військовим.

"Наші журналісти люблять роздути. Будучи футболістами збірної України, ми разом їздили до військового госпіталю у Львові, провідували наших героїв-атовців. А коли він поїхав до Росії, то і з того боку була критика: "Чому не поїхав до Донецька, де розбомбили будинки?" Я в цьому плані його розумію, що він намагався давати поменше коментарів. Я його позицію знаю. Тимоха – українець. А так йому прилітало з обох сторін, що він спочатку поїхав до військових, потім відмовився. Толік допомагав армії", – заявив Артем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анатолій Тимощук потрапив у гучний шлюборозлучний процес зі своєю дружиною Надією Навроцькою після того, як з'ясувалося, що він 10 років був у відносинах з громадянкою Росії.

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