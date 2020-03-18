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18 березня • оновлено в 18:57
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Ексгравець ЦСКА встановив унікальне досягнення в світовому футболі

2.5т
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Колишній футболіст московського ЦСКА і "Мілана" Кейсуке Хонда став першим гравцем в історії, якому вдалося забити гол у професійному матчі на п'яти континентах.

Як повідомляє видання AS, зараз Хонда виступає за бразильський "Ботафого", в який перейшов у зимове трансферне вікно з чемпіонату Нідерландів. У дебютному поєдинку за нову команду в чемпіонаті Каріока він забив у ворота "Бангу" з пенальті.

Кейсуке Хонда

Кейсуке Хонда

Цей гол став для 33-річного японця першим у Південній Америці та дозволив зібрати повну колекцію континентів: він забивав за "ЦСКА", "Венло" та "Мілан" в Європі, за "Пачуку" в Північній Америці, за "Нагоя Грампус" в Азії та за "Мельбурн" в Австралії й Океанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний гравець донецького "Шахтаря" Луїс Адріано встановив неймовірне досягнення завдяки своїй результативності в Лізі чемпіонів і Кубку Лібертадорес.

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чемпіонат Мексики чемпіонат Голландії чемпіонат Росії Чемпіонат Італії чемпіонат Бразилії чемпіонат Австралії чемпіонат Японії
Теги
ЦСКА Москва ФК Мілан
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eryerye eryery
eryerye eryery
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