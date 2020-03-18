Ексгравець ЦСКА встановив унікальне досягнення в світовому футболі

Колишній футболіст московського ЦСКА і "Мілана" Кейсуке Хонда став першим гравцем в історії, якому вдалося забити гол у професійному матчі на п'яти континентах.

Як повідомляє видання AS, зараз Хонда виступає за бразильський "Ботафого", в який перейшов у зимове трансферне вікно з чемпіонату Нідерландів. У дебютному поєдинку за нову команду в чемпіонаті Каріока він забив у ворота "Бангу" з пенальті.

Кейсуке Хонда

Цей гол став для 33-річного японця першим у Південній Америці та дозволив зібрати повну колекцію континентів: він забивав за "ЦСКА", "Венло" та "Мілан" в Європі, за "Пачуку" в Північній Америці, за "Нагоя Грампус" в Азії та за "Мельбурн" в Австралії й Океанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний гравець донецького "Шахтаря" Луїс Адріано встановив неймовірне досягнення завдяки своїй результативності в Лізі чемпіонів і Кубку Лібертадорес.

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