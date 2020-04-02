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2 квітня • оновлено в 14:29
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Ексгравець "Динамо" жорстко розкритикував Газзаєва

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Колишній лівий захисник київського "Динамо" Андрій Несмачний виступив з критикою на адресу тренувальних методів Валерія Газзаєва.

"У Газзаєва була одна лише безглузда біганина. Не було ідеї, конструктиву, до футболу це ніякого відношення не мало. Після гри, до гри – весь час бігаємо! Вже 21-е століття на вулиці, всі технології є, підготовка. Не можна на багажі Радянського Союзу сьогодні в сучасний футбол грати", – заявив Несмачний в інтерв'ю YouTube-каналу" Бомбардир ".

Андрій Несмачний

Андрій Несмачний

УНІАН

Він також розповів, що через специфіку тренувань Газзаєва і непотрапляння в заявку на матчі у нього було лише одне бажання – закінчити з футболом.

"Вся бажання зникає! У мене одне бажання було – закінчити з футболом і все. Що я зроблю в цій команді? І не граєш, не потрапляєш у 18 (заявку – Ред.), А бігаєш, як кінь. Я гроші просто так не хочу заробляти, тому і пішов", – додав Несмачний.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один ексгравець "Динамо" Бадр Ель-Каддурі, який також не з позитивними емоціями згадує Газзаєва, розповів, який урок він виніс після роботи з ним.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Валерій Газзаєв
Тег
ФК Динамо Київ
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