Ексгравець "Динамо" заплатить рекордний штраф в історії турецького гранда

"Галатасарай" оштрафував експівзахисника київського "Динамо" Юнеса Беланда на рекордні 150 тисяч євро за вилучення в лютневому матчі турецького клубу проти "Фенербахче".

Як повідомляє видання Voetbalzone, найтитулованіша команда Туреччини хоче позбутися свого футболіста вже цього літа, незважаючи на те, що його контракт діє до 2021 року.

23 лютого в кінцівці стамбульського дербі проти "Фенербахче" Юнес Беланда відмахнувся від суперника, спровокувавши масову бійку між гравцями обох команд.

Відзначимо, що марокканський футболіст перейшов у "Галатасарай" влітку 2017 року. У складі турецького гранда він провів 103 матчі, забивши 14 голів, віддавши 23 результативні передачі і заробивши чотири вилучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній захисник "Динамо" Тамаш Кадар отримав червону картку через три хвилини після свого дебютного виходу на поле в складі нової команди.