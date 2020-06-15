Ексфутболіст київського "Динамо" Олег Саленко виступи із заявою про конфлікт між Україною і Росією, а донецький "Шахтар" обіграв "Колос".

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Крім того, українська чемпіонка Юлія Мішура похвалилася фігурою в купальнику. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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