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10 березня • оновлено в 12:17
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Ексфутболіст "Зеніту" наїхав на порушників режиму коронавірусу

1.9т
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Експівзахисник "Ювентусу" та "Зеніту" Клаудіо Маркізіо розкритикував поведінку людей, які порушують рекомендації щодо правил поведінки в умовах поширення коронавірусу.

"Я звертаюся до тих, хто покинув карантин, тому що дуже хотілося. До тих, хто вирішив зустрітися з друзями, тому що школа закрита. До тих, хто не може відмовитися від лиж. До тих, хто вирішив не відмовлятися від своїх планів, незважаючи ні на що. Дивлячись на цю фотографію, ви не почуваєтеся, як л**но?" – підписав Маркізіо фотографію у себе в Instagram.

Клаудіо Маркізіо

Клаудіо Маркізіо

Afrique Panorama

Зазначимо, що італієць закінчив кар'єру в 2019 році після одного сезону в складі пітерського "Зеніту". Переважну частину часу півзахисник провів у складі "Ювентусу", який і виховав гравця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний олімпійський комітет Італії (CONI) закликав скасувати всі спортивні заходи на території країни до 3 квітня. Прем'єр-міністр держави Джузеппе Конте цю ініціативу підтримав.

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Тема
Коронавірус
Теги
ФК Ювентус ФК Зеніт
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