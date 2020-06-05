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5 червня • оновлено в 19:49
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Ексфутболіст збірної України розповів, як відродити "Динамо"

2.8т
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Колишній футболіст збірної України Євген Левченко порадив керівництву київського "Динамо" повернути на тренерську посаду Сергія Реброва.

На думку експівзахисника низки нідерландських команд, менеджменту "біло-синіх" варто визначитися з глобальною стратегією розвитку клубу, яка допоможе повернути колишню славу киян.

"Поверніть Реброва, знайдіть правильних помічників тренера, дайте йому бюджет і свободу дій, продумайте стратегію розвитку на рік, три, десять років і буде вам відродження клубу!" – написав Левченко на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Відзначимо, що Сергій Ребров, за даними ЗМІ, входить до шорт-листа керівництва "Динамо", яке розглядає можливість відставки Олексія Михайличенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський тренер Юрій Сьомін може втретє очолити київське "Динамо" у разі відставки нинішнього наставника команди.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Євген Левченко
Теги
Збірна України з футболу ФК Динамо Київ
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