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28 лютого • оновлено в 19:10
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Ексфутболіст "Динамо" поскаржився на українців

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Екснападник "Динамо", який зараз виступає за "Кайсеріспор", Артем Кравець порівняв підтримку уболівальників у Туреччині та Україні, заявивши, що в нашій країні не люблять футболістів.

"Що стосується турецьких уболівальників, то я відчуваю дійсно щиру підтримку. Мене тут люблять і цінують, і для мене це найголовніше. І справа, напевно, була не в уболівальниках "Динамо", а в Україні. У нас чомусь не особливо люблять футболістів, особливо українських футболістів. Не знаю, з якої причини. Можливо, таке життя у нас в країні", – розповів Кравець в інтерв'ю на YouTube-каналі Football Hub.

Артем Кравець

Артем Кравець

У нинішньому сезоні наш співвітчизник провів 9 матчів за свою команду, зумівши відзначитися чотири рази. Він пропустив майже всю першу половину сезону через вилучення спинної грижі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Кравець наїхав на відомий футбольний портал Transfermarkt, попросивши змінити інформацію в його профілі.

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Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Артем Кравець
Місце
Туреччина
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