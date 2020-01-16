Ексфутболіст "Динамо" опинився в незвичайній ситуації з контрактом

Контракт українського футболіста, експівзахисника київського "Динамо" Сергія Рибалки з турецьким клубом "Сівасспор" призупинено до червня 2020 року через травму гравця.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Сергій Рибалка ФК "Сівасспор"

У цьому сезоні чемпіонату Туреччини 29-річний футболіст провів лише 3 матчі, після чого отримав серйозну травму меніска. Відновлення затяглося на довгі місяці. В результаті керівництво "Сівасспора" вирішило тимчасово призупинити дію угоди. З сезону-2020/21 контракт Рибалки знову буде діяти.

Сергій Рибалка підписав трирічний контракт з турецьким колективом в липні 2018 року. До того один сезон він відіграв за команду на правах оренди з київського "Динамо".

"Сівасспор" лідирує в Суперлізі Туреччини, маючи в активі 37 очок і випереджаючи на 4 пункти "Істанбул Башакшехір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст "Динамо" Тарас Михалик влаштував бійку на турнірі з футзалу.

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