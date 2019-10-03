Ексфутболіст "Динамо" оголосив бойкот у збірній

Експівзахисник київського "Динамо" Каталін Карп більше не хоче грати за збірну Молдови.

Каталін Карп dynamo.kiev.ua

Про це сам футболіст заявив у коментарі сайту publika.md.

"Гравця з команди, яка входить до першої п'ятірки в чемпіонаті Росії, не цінують у належний спосіб вдома. Я регулярно граю за" Уфу" і хочу виходити на поле в кожному матчі за збірну. Але... така ситуація. Життя триває", — сказав Карп.

Каталін Карп — вихованець кишинівського клубу "Зімбру". В 2012 році у 18-річному віці він підписав контракт із "Динамо" (Київ), де два роки виступав за юнацьку й молодіжну команди клубу. Після цього декілька років молдовський футболіст провів у Румунії, а з 2017-го виступає за російську "Уфу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий футболіст англійської Прем'єр-ліги навідріз відмовився грати в Росії.

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