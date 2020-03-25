Ексфутболіст "Динамо" Дмитро Кушніров показав, як працює в поліції під час карантину

Колишній футболіст київського "Динамо" Дмитро Кушніров, який виграв у 2009 році чемпіонат Європи серед юнаків, показав, як проходить в столиці його робота поліцейським під час карантину.

29-річний спортсмен виклав в своєму Instagram фото зі столичних вулиць.

Дмитро Кушніров @ d.kushnirov

Дмитро Кушніров @ d.kushnirov

Дмитро Кушніров @ d.kushnirov

Дмитро Кушніров @ d.kushnirov

Дмитро Кушніров @ d.kushnirov

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кушніров пішов працювати в поліцію в 2016 році, щоб здійснити свою дитячу мрію. За визнанням колишнього захисника, в футболі він міг би заробляти набагато більше, ніж в правоохоронних органах.

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