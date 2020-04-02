Колишній нападник львівських "Карпат" Сергій Зеньов згадав, як починалася війна з Росією на сході України.

Зеньов згадав, як починалася війна з Росією

"Пам'ятаю, поїхали на автобусі до Сімферополя, а звідти до Луганська. Там уже блок-пости стояли всюди, військові. У центрі Луганська накидано купу покришок, все оточено. Тоді реально відчув, що відбувається щось недобре і глобальне. Зрозумієш тільки тоді, коли сам побачиш. Ми не боялися перебувати в Україні, але не знали – що ж буде далі?" – цитує Зеньова tribuna.com.

Як спільно OBOZREVATEL, раніше колишній претендент на звання чемпіона світу в суперважкій вазі В'ячеслав Глазков висловився про війну на Донбасі, відмовившись вважати Росію єдиною винуватицею в трагедії.

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