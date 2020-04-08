Ексдинамівець Алієв розповів про симптоми коронавірусу: підсумки спорту 7 квітня

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв розповів про симптоми коронавірусу, а в UFC назвали повний кард вечора UFC 249.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 7 квітня.
Крім того, російську фігуристку Євгенію Медведєву звинуватили у зраді. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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