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8 квітня • оновлено в 22:09
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Ексдинамівець Алієв розповів про симптоми коронавірусу: підсумки спорту 7 квітня

2.5т
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Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв розповів про симптоми коронавірусу, а в UFC назвали повний кард вечора UFC 249.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 7 квітня.

Крім того, російську фігуристку Євгенію Медведєву звинуватили у зраді. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
UFC
Особа
Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
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