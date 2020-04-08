Ексдинамівець Алієв розповів про симптоми коронавірусу: підсумки спорту 7 квітня

УКРАЇНА: Підтверджені випадки: 1668. Вилікувалися: 35. Померли: 52.

У світі захворіли майже 1,5 мільйона осіб, загинули – більше 86 тисяч.

В Італії за добу одужали більше 2 тис. осіб – це найвищий показник за час епідемії.

Вчені знайшли речовину, блокуючу коронавірус.

Кабмін заявив, що карантин можуть продовжити до початку травня, в квітні пом'якшувати правила не будуть.