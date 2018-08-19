Федорів пояснив, чому відвернувся від прапора Росії під час гімну

Український захисник "Нижнього Новгорода" Віталій Федорів заявив, що не виявляв неповагу до прапора і гімну Росії.

"Я людина віруюча і перед грою вимовляю слова молитви. Так було і вчора. Спорт поза політикою. З повагою ставлюся до російського прапору і гімну. Прошу не шукати якоїсь політичної підоснови в цьому моменті", - наводить слова екс-футболіста збірної України "РІА Новини".

Раніше повідомлялося, що Федорів не повернувся в сторону прапора РФ під час виконання гімну перед матчем "Олімп-й дивізіон" з "Сочі" (1: 0).