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Федорів пояснив, чому відвернувся від прапора Росії під час гімну

10.4тЧитати новину російською

Український захисник "Нижнього Новгорода" Віталій Федорів заявив, що не виявляв неповагу до прапора і гімну Росії.

"Я людина віруюча і перед грою вимовляю слова молитви. Так було і вчора. Спорт поза політикою. З повагою ставлюся до російського прапору і гімну. Прошу не шукати якоїсь політичної підоснови в цьому моменті", - наводить слова екс-футболіста збірної України "РІА Новини".

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Раніше повідомлялося, що Федорів не повернувся в сторону прапора РФ під час виконання гімну перед матчем "Олімп-й дивізіон" з "Сочі" (1: 0).

Особа
Віталій Федорів
Місце
РосіяНижній Новгород
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Ступинский Дмитрий
Ступинский Дмитрий
быстро однако пэрэмога в зраду превратилась))))))
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2
2
Ш. Олег
Ш. Олег
О, знайомi речi! Точнiсiнько так, слово в слово, аргументував свою поведiнку гравець (тепер уже з префiксом "екс-") нiмецької "бундесманшафт" Озiл: зцiпив, мовляв, рота, коли усi заспiвали гiмн, тому що палко вiрую у Аллаха i як раз молився йому. :)
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Пигин Макс
Пигин Макс
В этом и есть, вся суть хохлов! Кто платит, тому и пятки лижут! Какая ГАДОСТЬ!!!
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Д Алексей
Д Алексей
Пигин Макс, какое ты ебнутое максим
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