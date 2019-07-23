Екс-футболіст збірної України навмисне не забив пенальті

Нападник "Волині" Денис Кожанов відзначився благородним вчинком в товариському матчі проти "Львова" (1: 2), не забивши несправедливо поставлений пенальті.

Денис Кожанов ФК Волинь

В кінці гри лучани отримали право на одинадцятиметровий удар. Футболісти "Львова" стали сперечатися з суддею, доводячи, що порушення в штрафній не було, проте арбітр не змінив свого рішення. Ексгравець збірної України підійшов до точки і спеціально вдарив повз ворота.

"Ми за справедливість. Якщо пенальті не було, навіщо провокувати суперника або робити так, щоб матч не закінчився? Я вважаю, вчинили правильно. Як дізнався, що не було пенальті? Спочатку сказали хлопці, а після цього і суддя зізнався, що припустився помилки. Для мене це вперше. Почуття позитивні. Вважаю, що вчинив правильно", - наводить football.tv слова Кожанова після гри.

Раніше Кожанов поділився спогадами про те, як залишав Крим під час захоплення півострова Росією. У футболіста на той момент закінчувався контракт з "Севастополем".

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