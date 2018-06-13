Екс-динамівець кинув дівчину з дитиною напризволяще

Киянка Ганна Косенко стверджує, що народила від екс-півзахисника київського "Динамо" Лукмана Аруни.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю " Футбол 24 ".

За її словами, футболіст просив дитину - це була його ініціатива. Хлопчику вже виповнився рік. Анна шукає Аруну і звернулася за допомогою до адвокатів. У відповідь на листи і повідомлення від киянки екс-динамівець і його офіційні представники мовчать.

"Серйозні стосунки тривали один місяць. А закінчилися, тому що Аруна зізнався, що у нього є дружина і діти. Дві доньки. Здаватися ми не збираємося. Будемо продовжувати його пошуки. Нмагатимемося до нього достукатися. Це буде нелегко, судячи з його вчинку. Якщо вже так вийшло, то звичайно - я чекаю матеріальну допомогу. Хто мені ще допоможе? Це ж наша дитина... ", - сказала Ганна.

Нагадаємо, Аруна виступав за столичний клуб в період з 2011 по 2016 рр. У сезоні 2015/2016 нігерієць побував в ореннді в трьох клубах - в Україні, Росії та Казахстані. Зараз Арнуна виступає в Першому дивізіоні Литви за "Палангу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший екс-динамівець погрожував рідному синові побиттям.