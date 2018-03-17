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"Єгипетський Мессі" забив рекордний гол в чемпіонаті Англії: відео шедевра

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Єгипетський форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах забив приголомшливий гол в матчі 31-го туру чемпіонату Англії проти "Уотфорда". 25-річний футболіст, якого по схожості стилю гри називають "єгипетським Мессі", забив просто гол-близнюк такого ж м'яча, який закотив сам аргентинець в півфіналі Ліги чемпіонів-2015 "Барселона" - "Баварія" (3:0) .

На 4-й хвилині зустрічі Салах елегантно посадив на п'яту точку захисника, після чого потужним пострілом "пронизав" голкіпера. В результаті єгиптянин забив ще три м'ячі, оформивши покер. Зустріч завершилася з рахунком 5:0.

Єгипетський нападник став першим гравцем в історії "Ліверпуля", який забив 36 голів в дебютному сезоні.

"Обозреватель" пропонує своїм читачам подивитися на цей шедевр ...

... і для порівняння удар Мессі, який УЄФА визнав найкрасивішим голом 2015 року.

Нагадаємо, що раніше букмекери назвали нову команду Мессі.

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Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Об'єкт
ФК Ліверпуль
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