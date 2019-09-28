"Є ще нижче": Хацкевич оцінив рівень "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич не вважає столичний клуб грандом європейського футболу.

На думку білоруського фахівця, на сьогоднішній день українська команда славиться лише своїми досягненнями в минулому.

"Зараз дуже велика різниця між топ-клубами та середніми, а є ще нижче. Я не вважаю, що "Динамо" – це топ-клуб. Це великий клуб, з великою історією. Топ-клуби – це команди, які виграють Лігу чемпіонів і Лігу Європи, де грають топ-футболісти. "Динамо" знаходиться на своєму рівні в Європі, але на тій же позиції, що п'ять років тому", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Вацко Live.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Хацкевич відверто розповів про свою розмову з Ігорем Суркісом перед звільненням з "Динамо".

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