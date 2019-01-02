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''Є амбіції'': Кріштіану Роналду висловився про Україну

4.9тЧитати матеріал російською

Капітан збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду впевнений, що національна команда України може скласти велику конкуренцію за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2020.

"У нашій групі три претенденти на дві путівки. В України і Сербії також є амбіції вийти на Євро-2020. Нам спробують створити проблеми й інші збірні. Помилково вважати, що вони просто подарують очки", — цитує Роналду Record.

Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна в кваліфікації відбору Євро-2020 потрапила в групу B, де зіграє із Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.

  • Україна з Португалією гратиме 22 березня у Лісабоні. Друга гра відбудеться у Києві на "Олімпійському" 14 жовтня 2019 року.

  • Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду заявив про швидке повернення у лави національної команди.

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Особа
Кріштіану Роналду
Тег
збірна України з футболу
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