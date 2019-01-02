''Є амбіції'': Кріштіану Роналду висловився про Україну

Капітан збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду впевнений, що національна команда України може скласти велику конкуренцію за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи-2020.
"У нашій групі три претенденти на дві путівки. В України і Сербії також є амбіції вийти на Євро-2020. Нам спробують створити проблеми й інші збірні. Помилково вважати, що вони просто подарують очки", — цитує Роналду Record.
Кріштіану Роналду
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна в кваліфікації відбору Євро-2020 потрапила в групу B, де зіграє із Португалією, Сербією, Литвою і Люксембургом.
Україна з Португалією гратиме 22 березня у Лісабоні. Друга гра відбудеться у Києві на "Олімпійському" 14 жовтня 2019 року.
Нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду заявив про швидке повернення у лави національної команди.
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