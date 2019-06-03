Джошуа плутає карти Усику: що сталося та чого очікувати українцю

Мало хто очікував, що бій Ентоні Джошуа проти Енді Руїса викличе величезний резонанс. Аншлагу не передбачалося, а перемога Джоуша очікувалося. Але в певний момент для британця щось пішло не так, в результаті чого перемога Руїса підірвала весь світ. І безпосередньо торкнулася Олександра Усика.

OBOZREVATEL розбирає, як на кар'єру Усика вплинув сенсаційний бій, і визначає подальші сценарії розвитку подій для українського чемпіона.

Що сталося

В ніч з 1-го на 2 червня Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно був нокаутований Енді Руїсом (32-1, 21 КО) і позбувся відразу чотири (!) пояси чемпіона світу (WBA, WBO, IBF та IBO). До цього британець мав впевнений статус чи не найсильнішого боксера планети, і саме до Джошуа поступово підбирався Олександр Усик (16-0, 12 КО).

Ентоні Джошуа (ліворуч) проти Енді Руїса

Не варто нагадувати, що промоутер Джошуа - Едді Хірн, також веде справи Усика, і наскільки великий вплив Хірна в сьогоднішньому боксерському світі. Інформація про бій Усик - Джошуа вже давно набирала обертів, однак після бою тон змінився - поразка Джошуа змінилк всі розклади й для Усика. В цьому році Ентоні не зустрінеться з українцем.

Чому Джошуа стає недоступний для Усика мінімум на півроку

За інформацією відразу декількох джерел, у Хірна вже фактично був готовий контракт на бій Усик - Джошуа, планований на листопад. Але тут явно не передбачалася "сюрпризна" поразка Ентоні, яка тягне за собою ряд нюансів.

В першу чергу - реванш з Руїсом. Тепер цей і тільки цей бій стає головним для Джошуа, можливий реванш же був прописаний й в контракті. Хірн вже заявив про це, а Ентоні досить сильно розсерджений та переповнений бажанням довести свою силу (і повернути пояса). Цей бій напевно пройде в листопаді-грудні, тому Усику доведеться чекати Джошуа мінімум до весни 2020-го.

Олександр Усик

Також в ситуацію втручається й іміджевий момент. Раніше бій Усик - Джошуа виглядав дуже "смачно" для Хірна і британської аудиторії, але зараз все різко розвернось в бік реваншу Джошуа - Руїс. Незважаючи на вивіску, недільний бій не зібрав аншлагу в США, і тепер Хірн усіма силами намагатиметься затягти реванш в Великобританію.

Маючи закладений в першому бою інтерес, Хірн без проблем може зібрати в Британії хоч повний "Уемблі". Бій з Усиком поки не дасть промоутеру такого вихлопу та вигоди.

Чи сильно це вплинуло на Усика?

Насправді ні. Так, у промоутерів українця вже були "прикинуті" плани для боксера до кінця 2019-го з боєм проти Джошуа, і тепер всі напрацювання доведеться викинути. Але на ділі Усику нічого засмучуватися через втрату бою з Джошуа в 2019-му.

Тут варто пам'ятати, що Олександр досі не дебютував в хевівейті та на даний момент має пузу в 7 місяців. Виходити на перший бій в новій категорії відразу на Джошуа - затія ризикована. Тому українець може почати менш голосно, але більш впевнено, поступово приходячи до бою з іменитим британцем.

Ентоні Джошуа

Здавалося, в спортивному плані Усик й вибрав таку дорогу - на 25 травня був домовлений бій з Карлосом Такамом (36-5, 28 КО), який і повинен був стати дебютом для українця в хевівейті. Однак через травму Саші поєдинок довелося перенести. Але не скасувати - сам Хірн відкрито виступив із заявою про перенесення бою на осінь.

Тому найближчим часом Усику та його команді варто сконцентрувати увагу саме на Такамі, і поки цей бій не пройшов (а пройде він не раніше вересня-жовтня), розмови про зустріч з Джошуа - лише плід бажань Хірна.

Що чекає Усика найближчим часом?

Бій з Карлосом Такаком - інших варіантів немає. Найближчим часом Усик відновить повноцінні тренування, і восени українець і Такам повинні реалізувати раніше підписаний контракт.

Для Усика це буде відмінна платформа для дебюту. Так, не так голосно й іміджево, як з Джошуа, але з перевагами в спортивному плані. До того ж, в даному випадку важливо добре почати - поразка тільки ускладнить становище Усика, який і так затягнув перехід в хевівейт. А проти Такама в українця все ж таки більше шансів, ніж проти Джошуа на даний момент.

Карлос Такам (зліва) не зміг нічого протиставити Ентоні Джошуа

Коли Усик може зустрітися з Джошуа?

Теоретично це могло статися і в грудні, вже після бою Усика з Такамом. Однак якщо Усик гіпотетично ще встиг би підготуватися до бою в грудні (під самий кінець), то Джошуа - ні. Його реванш з Руїсом лише попередньо анонсований на листопад, тому наступний поєдинок британець зможе провести лише навесні 2020-го.

В цілому ж усім сторонам в даному випадку нікуди поспішати. Усик тільки готується підкорювати хевівейт і буде радий зустрічі з Джошуа хоч через рік, після гарного дебюту (плюс ще один бій добути потрібний досвід). У Ентоні ж після поразки від Руїса з'явилася мотивація не тільки взяти реванш у мексиканця, а й зміцнити статус, який похитнувся, перемогами в декількох хороших поєдинках. Усик в даному плані - відмінна кандидатура для британця.

Як говорилося вище, поки Джошуа не здійснить реванш з Руїсом, про розмови щодо інших поєдинків Ентоні можна геть забути. Для британця зараз головне - взяти реванш і повернутися в колишнє положення до кінця 2019-го, щоб знову в статусі чемпіона планувати 2020 рік. Ну а якщо Джошуа знову програє, тоді Хірн гарненько "обламається", а українці почнуть мріяти про бій Усик - Руїс.

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