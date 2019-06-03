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Джошуа плутає карти Усику: що сталося та чого очікувати українцю

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Мало хто очікував, що бій Ентоні Джошуа проти Енді Руїса викличе величезний резонанс. Аншлагу не передбачалося, а перемога Джоуша очікувалося. Але в певний момент для британця щось пішло не так, в результаті чого перемога Руїса підірвала весь світ. І безпосередньо торкнулася Олександра Усика.

OBOZREVATEL розбирає, як на кар'єру Усика вплинув сенсаційний бій, і визначає подальші сценарії розвитку подій для українського чемпіона.

Новини
Усик прокоментував бій Джошуа, назвавши причину поразки британця

Що сталося

В ніч з 1-го на 2 червня Ентоні Джошуа (22-1, 21 КО) сенсаційно був нокаутований Енді Руїсом (32-1, 21 КО) і позбувся відразу чотири (!) пояси чемпіона світу (WBA, WBO, IBF та IBO). До цього британець мав впевнений статус чи не найсильнішого боксера планети, і саме до Джошуа поступово підбирався Олександр Усик (16-0, 12 КО).

Ентоні Джошуа (ліворуч) проти Енді Руїса

Ентоні Джошуа (ліворуч) проти Енді Руїса

Не варто нагадувати, що промоутер Джошуа - Едді Хірн, також веде справи Усика, і наскільки великий вплив Хірна в сьогоднішньому боксерському світі. Інформація про бій Усик - Джошуа вже давно набирала обертів, однак після бою тон змінився - поразка Джошуа змінилк всі розклади й для Усика. В цьому році Ентоні не зустрінеться з українцем.

Чому Джошуа стає недоступний для Усика мінімум на півроку

За інформацією відразу декількох джерел, у Хірна вже фактично був готовий контракт на бій Усик - Джошуа, планований на листопад. Але тут явно не передбачалася "сюрпризна" поразка Ентоні, яка тягне за собою ряд нюансів.

В першу чергу - реванш з Руїсом. Тепер цей і тільки цей бій стає головним для Джошуа, можливий реванш же був прописаний й в контракті. Хірн вже заявив про це, а Ентоні досить сильно розсерджений та переповнений бажанням довести свою силу (і повернути пояса). Цей бій напевно пройде в листопаді-грудні, тому Усику доведеться чекати Джошуа мінімум до весни 2020-го.

Олександр Усик

Олександр Усик

Також в ситуацію втручається й іміджевий момент. Раніше бій Усик - Джошуа виглядав дуже "смачно" для Хірна і британської аудиторії, але зараз все різко розвернось в бік реваншу Джошуа - Руїс. Незважаючи на вивіску, недільний бій не зібрав аншлагу в США, і тепер Хірн усіма силами намагатиметься затягти реванш в Великобританію.

Маючи закладений в першому бою інтерес, Хірн без проблем може зібрати в Британії хоч повний "Уемблі". Бій з Усиком поки не дасть промоутеру такого вихлопу та вигоди.

Чи сильно це вплинуло на Усика?

Насправді ні. Так, у промоутерів українця вже були "прикинуті" плани для боксера до кінця 2019-го з боєм проти Джошуа, і тепер всі напрацювання доведеться викинути. Але на ділі Усику нічого засмучуватися через втрату бою з Джошуа в 2019-му.

Тут варто пам'ятати, що Олександр досі не дебютував в хевівейті та на даний момент має пузу в 7 місяців. Виходити на перший бій в новій категорії відразу на Джошуа - затія ризикована. Тому українець може почати менш голосно, але більш впевнено, поступово приходячи до бою з іменитим британцем.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

Здавалося, в спортивному плані Усик й вибрав таку дорогу - на 25 травня був домовлений бій з Карлосом Такамом (36-5, 28 КО), який і повинен був стати дебютом для українця в хевівейті. Однак через травму Саші поєдинок довелося перенести. Але не скасувати - сам Хірн відкрито виступив із заявою про перенесення бою на осінь.

Тому найближчим часом Усику та його команді варто сконцентрувати увагу саме на Такамі, і поки цей бій не пройшов (а пройде він не раніше вересня-жовтня), розмови про зустріч з Джошуа - лише плід бажань Хірна.

Що чекає Усика найближчим часом?

Бій з Карлосом Такаком - інших варіантів немає. Найближчим часом Усик відновить повноцінні тренування, і восени українець і Такам повинні реалізувати раніше підписаний контракт.

Для Усика це буде відмінна платформа для дебюту. Так, не так голосно й іміджево, як з Джошуа, але з перевагами в спортивному плані. До того ж, в даному випадку важливо добре почати - поразка тільки ускладнить становище Усика, який і так затягнув перехід в хевівейт. А проти Такама в українця все ж таки більше шансів, ніж проти Джошуа на даний момент.

Карлос Такам (зліва) не зміг нічого протиставити Ентоні Джошуа

Карлос Такам (зліва) не зміг нічого протиставити Ентоні Джошуа

Коли Усик може зустрітися з Джошуа?

Теоретично це могло статися і в грудні, вже після бою Усика з Такамом. Однак якщо Усик гіпотетично ще встиг би підготуватися до бою в грудні (під самий кінець), то Джошуа - ні. Його реванш з Руїсом лише попередньо анонсований на листопад, тому наступний поєдинок британець зможе провести лише навесні 2020-го.

В цілому ж усім сторонам в даному випадку нікуди поспішати. Усик тільки готується підкорювати хевівейт і буде радий зустрічі з Джошуа хоч через рік, після гарного дебюту (плюс ще один бій добути потрібний досвід). У Ентоні ж після поразки від Руїса з'явилася мотивація не тільки взяти реванш у мексиканця, а й зміцнити статус, який похитнувся, перемогами в декількох хороших поєдинках. Усик в даному плані - відмінна кандидатура для британця.

Як говорилося вище, поки Джошуа не здійснить реванш з Руїсом, про розмови щодо інших поєдинків Ентоні можна геть забути. Для британця зараз головне - взяти реванш і повернутися в колишнє положення до кінця 2019-го, щоб знову в статусі чемпіона планувати 2020 рік. Ну а якщо Джошуа знову програє, тоді Хірн гарненько "обламається", а українці почнуть мріяти про бій Усик - Руїс.

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Теми
Усик - ДжошуаWBOWBA
Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодшийОлександр УсикКарлос ТакамЕдді Хірн
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